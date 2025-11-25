Bùng nổ trong hiệp hai, tuyển Việt Nam thắng 3-0 đối thủ Nhật Bản

Trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên gặp đội bóng nữ Đại học Aichi Toho (Nhật Bản).

Thế trận chủ động giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung tạo ra nhiều cơ hội ngay từ đầu. Sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự bắt đầu phát huy hiệu quả. Phút 53, Bích Thùy ghi bàn mở tỷ số sau một pha dứt điểm quyết đoán. Chỉ ba phút sau, cũng chính cô nhân đôi cách biệt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển.

Phút 69, Thái Thị Thảo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 bằng pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, chỉ sau 2 phút được thay vào sân.

Trong trận, đội tuyển cũng có nhiều sự thay đổi để thử nghiệm đội hình. Kết thúc 90 phút, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-0, tạo bước khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản trước khi hướng đến mục tiêu tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn 2 trận giao hữu nữa vào các ngày 26 và 28/11 trước khi trở về Việt Nam ngày 30/11. Tới ngày 2/12, toàn đội lên đường sang Thái Lan và bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV.