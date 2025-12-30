Bùi Vĩ Hào tự tin lấy lại 100% phong độ, sẵn sàng chinh phục VCK U23 châu Á 2026

Chiều 29/12 theo giờ địa phương, U23 Việt Nam bước vào buổi tập thứ ba trong đợt tập huấn tại Qatar, tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị hướng tới VCK U23 châu Á 2026.

Sau hai ngày đầu tiên đẩy cao khối lượng vận động nhằm giải phóng sức ỳ và củng cố nền tảng thể lực, HLV Kim Sang Sik điều chỉnh cường độ ở buổi tập này, tập trung nhiều hơn vào các nội dung phối hợp kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và dứt điểm cầu môn.

Để có đánh giá tổng quan, đồng thời làm nóng trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Syria lúc 19h ngày 30/12 tại Doha, Qatar (giờ địa phương).

Trước trận đấu, tiền đạo Vĩ Hào hào hứng cho biết: "U23 Việt Nam đang rất hưng phấn sau chức vô địch SEA Games. Tôi tin toàn đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào giải đấu, sẵn sàng đối đầu với những đối thủ rất mạnh như Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia".

Từng tham dự VCK U23 châu Á 2024, Vĩ Hào nói: "Ở kỳ U23 châu Á trước, tôi ghi được hai bàn và có những đóng góp nhất định cho đội. Điều đó giúp tôi có thêm sự tự tin chuẩn bị cho VCK U23 châu Á năm nay".

Không thể tham dự SEA Games 33 vì chấn thương, Vĩ Hào chia sẻ: "Hiện tại cảm giác bóng và thể lực của tôi đã hồi phục 100%. Mọi thứ đều ổn và tôi cảm thấy rất tự tin khi bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng này”.

Trận giao hữu với Syria được tổ chức kín nhằm đảm bảo yếu tố bảo mật thông tin cho cả hai đội. Đây là dịp để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm đội hình, chiến thuật trước VCK U23 châu Á 2026.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh, sau thành công tại SEA Games, U23 Việt Nam phải hướng đến những giải đấu đỉnh cao tầm châu lục.

Hình ảnh buổi tập chiều 29/12 của U23 Việt Nam: