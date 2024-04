Bước vào hiệp 2 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait thuộc VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn thay liền 3 cầu thủ. Trong đó cái tên Bùi Vĩ Hào đã để lại một dấu ấn đặc biệt.

Phút 48 của trận đấu từ đường chuyền về của đồng đội, thủ môn Mohsen Ghareer lóng ngóng để mất bóng vào chân Vĩ Hào, lập tức chân sút của U23 Việt Nam đã trừng phạt sai lầm của đối thủ để ghi bàn tái lập thế dẫn trước. Đến phút 76, cái tên Bùi Vĩ Hào tiếp tục được xướng tên. Ở tình huống này, Thái Sơn chọc khe vô cùng tinh tế để Vĩ Hào dứt điểm ấn định chiến thắng 3-1 cho U23 Việt Nam.

Vĩ Hào lập cú đúp cho U23 Việt Nam

Bùi Vĩ Hào - Người kết thúc trận đấu

Một lần nữa Vĩ Hào đã khẳng định dấu ấn của một cầu thủ vào sau nhưng lại là người "kết thúc trận đấu".

Trở lại những ngày tháng 5/2023, Vĩ Hào bất ngờ không có tên trong danh sách của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Lý do bởi tiền đạo sinh năm 2003 chưa thấm nhuần triết lý của HLVTroussier nên đành lỡ hẹn.

4 tháng sau những nỗ lực của Vĩ Hào được ông Troussier ghi nhận, vòng loại Giải U23 châu Á 2024 cũng là giải đấu chính thức đầu tiên của Vĩ Hào đồng hành cùng HLV Troussier. Dẫu vậy, cầu thủ quê An Giang chỉ mất hơn 15 phút có mặt trên sân để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Yemen vào tối 9/9/2023. Bàn thắng duy nhất của chân sút thuộc biên chế Bình Dương đưa thầy trò HLV Philippe Troussier trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng loại, để đoạt vé dự VCK Giải U23 châu Á 2024 (giải đấu mà U23 Việt Nam vừa có chiến thắng đầu tay tối 17/4).

Cầu thủ có giá trị cao nhất U23 Việt Nam

Bùi Vĩ Hào sinh năm 2003tại An Giang. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo và hiện đang thuộc biên chế câu lạc bộ Becamex Bình Dương tại V.League. Trước đó, Vĩ Hào thuộc biên chế của lứa trẻ câu lạc bộ An Giang. Chân sút trẻ được chú ý đến khi tỏa sáng trong màu áo An Giang tại vòng chung kết U19 Quốc gia năm 2021. Mùa hè năm 2022, Bùi Vĩ Hào rời An Giang để gia nhập đội trẻ của Becamex Bình Dương và trở thành đội trưởng của đội tại vòng chung kết U19 Quốc gia 2022. Vĩ Hào tiếp tục gây ấn tượng với ban huấn luyện, giúp anh được đôn lên đội hình 1 của Becames Bình Dương, thi đấu ở V.League.

Bùi Vĩ Hào sở hữu một chiều cao ấn tượng lên đến 1m80. Dù có xuất phát điểm là một tiền đạo cắm, Bùi Vĩ Hào cũng có thể thi đấu như một tiền đạo cánh trái.

Đáng chú ý, theo thống kê từ trang Transfermarkt, Bùi Vĩ Hào đang là cái tên có giá trị cao nhất trong đội hình U23 Việt Nam với mức giá 125.000 euro, vượt hơn hẳn những cái tên từng giành suất đá chính ở tuyển Việt Nam thời HLV Troussier như Nguyễn Thái Sơn hay Nguyễn Đình Bắc.

Tại U23 Việt Nam, Vĩ Hào cũng là một trong số ít cầu thủ đang có phong độ ổn định ở đấu trường cao nhất giải quốc nội. Mùa giải 2023/24 cầu thủ này đã chơi 14 trận cho Bình Dương với tổng 890 phút và góp công 1 bàn thắng.

Chờ U23 Việt Nam viết tiếp kỳ tích

Chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait đã ghi dấu ấn khi lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam có một cầu thủ lập cú đúp trận mở màn. Đường còn dài nhưng "vạn sự khởi đầu nan". Tinh thần thi đấu cùng sự nỗ lực của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giúp người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một giải đấu thăng hoa của U23 Việt Nam.