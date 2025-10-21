Bùi Tiến Dũng liên tục gặp xui, lần này sẽ mất bao lâu để trở lại?

Thủ môn Bùi Tiến Dũng, một trong những cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam, đang trải qua khoảng thời gian khó khăn sau khi gặp chấn thương trong trận đấu giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel vào tối ngày 20 tháng 10. Đây là trận đấu đánh dấu sự trở lại của anh sau gần hai tháng điều trị chấn thương vai. Tuy nhiên, chỉ sau 14 phút thi đấu, Dũng đã không thể tiếp tục khi có một pha va chạm gây chấn thương.

Trong tình huống này, Dũng lao ra khỏi vòng cấm để tranh chấp bóng với cầu thủ Lucao. Anh bật cao nhưng không may tiếp đất trong tư thế không ổn định, dẫn đến cú va chạm đáng tiếc khiến khán giả ngồi im lặng. Hình ảnh Dũng với gương mặt buồn bã và ánh mắt thất thần đã khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy xót xa.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa trở lại thì chấn thương vào tối 20/10.

Sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn đã chia sẻ những lo lắng về tình trạng sức khỏe của Dũng: "Về chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng, chúng tôi cần kiểm tra thêm. Tôi hỏi thì Dũng nói cũng không nặng lắm so với dự đoán ban đầu. Chúng tôi sẽ đưa Dũng đi kiểm tra để có kết quả chính xác hơn".

Ông cũng bày tỏ sự thông cảm trước hoàn cảnh của Dũng: "Thời gian qua, Dũng nghỉ gần hai tháng do chấn thương bả vai. Hôm nay là trận đầu tiên cậu ấy quay lại. Dũng rất nỗ lực, rất muốn thể hiện mình, nhưng không may lại gặp thêm chấn thương. Tâm lý Dũng khá buồn, hy vọng mọi chuyện không nghiêm trọng".

Theo chẩn đoán ban đầu, thời gian hồi phục cho chấn thương dây chằng thường dao động từ 1-2 tháng nếu là tổn thương nhẹ, nhưng nếu nặng hơn, cầu thủ có thể cần phẫu thuật và thời gian phục hồi có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm.

Dũng sẽ tiến hành chụp MRI vào sáng 21/10 để xác định chính xác mức độ chấn thương và từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp về thời gian hồi phục. Sự việc này thật sự là một cú sốc đối với Dũng, khi anh vừa lấy lại được phong độ tốt sau nhiều chấn thương trước đó trong mùa giải. Đáng chú ý, Bùi Tiến Dũng đã từng chấn thương đầu gối nên khi bị lại, có thể sẽ nặng thêm nữa.

Sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng có nhiều thăng hoa nhưng cũng lắm lận đận.

Bùi Tiến Dũng từng nổi bật với vai trò người hùng tại U23 Việt Nam trong giải đấu Thường Châu 2018. Dù trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, anh vẫn không ngừng cố gắng và kiên trì trong việc chinh phục đam mê bóng đá. Ở CLB Đà Nẵng, anh được đánh giá là một thủ môn ổn định và có phong độ ấn tượng, góp phần quan trọng giúp đội thoát khỏi cảnh rớt hạng trong giai đoạn lượt về V.League 2024/2025.

Người hâm mộ hy vọng rằng Bùi Tiến Dũng sẽ sớm vượt qua chấn thương và trở lại với hình ảnh mạnh mẽ, tự tin mà anh đã từng thể hiện, tiếp tục chinh phục tình cảm của hàng triệu người yêu bóng đá ở Việt Nam.