Bùi Tiến Dũng đưa vợ mẫu tây và con trai sang châu Âu thăm nhà ngoại, nàng WAG rưng rưng xúc động khi gặp mẹ

Sau kỳ nghỉ Tết ấm áp tại quê nhà Thanh Hóa, gia đình Bùi Tiến Dũng -Dianka Zakhidova đã quyết định thực hiện chuyến đi đặc biệt sang châu Âu. Gia đình đã lựa chọn Estonia làm điểm dừng chân để các thành viên bên ngoại từ Ukraine có thể di chuyển sang và cùng đoàn tụ.

Đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, bởi kể từ khi kết hôn vào năm 2022, Bùi Tiến Dũng chưa có nhiều cơ hội sang thăm chính thức gia đình vợ Dianka Zakhidova . Để đến được Estonia, cả gia đình đã trải qua một hành trình di chuyển dài, xuất phát từ Đà Nẵng, quá cảnh tại Kuala Lumpur (Malaysia) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Dù chặng đường dài và phải chờ đợi nhiều giờ tại các điểm quá cảnh, nhưng sự háo hức được gặp lại người thân đã xua tan mọi mệt mỏi.

Khoảnh khắc gặp lại gia đình đầy xúc động của vợ Tiến Dũng (Video: FBNV)

Hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc giữa trời Âu sau những ngày xa cách không chỉ khiến người thân ấm lòng mà còn nhận được vô vàn lời chúc phúc từ người hâm mộ Việt Nam. Đó là cái kết đẹp cho một hành trình yêu thương vượt qua mọi khoảng cách địa lý và rào cản ngôn ngữ.

Gia đình Tiến Dũng phải bay một chặng dài (Ảnh: FBNV)

Mẹ vợ ôm chầm lấy con rể Tiến Dũng (Ảnh: FBNV)

Mẹ Dianka ôm cháu nội (Ảnh: FBNV)

Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova chính thức về chung một nhà vào tháng 5/2022 bằng một đám cưới lãng mạn bên bờ biển Vũng Tàu. Chuyện tình của cặp đôi từng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng bởi sự đẹp đôi giữa một nam thần sân cỏ và một nàng mẫu xinh đẹp đến từ Ukraine.

Kể từ khi kết hôn, Dianka không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn cho Tiến Dũng qua những thăng trầm trong sự nghiệp. Cuối năm 2022, gia đình nhỏ chào đón bé Danil – thiên thần nhí thừa hưởng nét đẹp lai của cả bố và mẹ. Dù khác biệt về văn hóa, nhưng cặp đôi luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi sự thấu hiểu và cách họ cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc tại Việt Nam.