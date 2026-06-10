Bức thư khiến cả thế giới bóng đá nghẹn lòng: Vợ góa của Diogo Jota gửi lời nhắn đặc biệt trước World Cup 2026

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, một câu chuyện đầy xúc động đã khiến người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới lặng đi.

Đó là bức thư mà Rute Cardoso - người vợ góa của cố tiền đạo Diogo Jota - gửi tới đội trưởng tuyển Scotland Andy Robertson, người đồng đội thân thiết của Jota tại Liverpool. Trong đoạn video do FIFA thực hiện trước thềm World Cup, Robertson đã không thể giấu nổi cảm xúc khi đọc những dòng tâm sự từ Rute. Đó không chỉ là một lá thư động viên, mà còn là lời nhắn gửi thay cho giấc mơ dang dở của Diogo Jota.

"Andy, tôi viết cho anh với trái tim đầy nỗi nhớ, lòng biết ơn và niềm tự hào", Rute mở đầu bức thư. Cô cho biết Jota thường xuyên nhắc tới Robertson trong những câu chuyện đời thường. Hai người không chỉ là đồng đội, mà còn là những người bạn thân thiết, cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ cũng như những giấc mơ lớn trong sự nghiệp. Một trong số đó chính là World Cup.

"World Cup là giấc mơ mà hai người đã cùng nhau nuôi dưỡng với tất cả niềm đam mê. Đó là điều Diogo luôn mong muốn được trải nghiệm", Rute viết.

Diogo Jota qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào năm ngoái, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, đồng đội và người hâm mộ bóng đá. Sự ra đi đột ngột của anh khiến thế giới bóng đá bàng hoàng, đặc biệt là những người từng sát cánh cùng anh tại Liverpool.

Khi Scotland giành vé dự World Cup 2026, Rute cho biết cô đã nghĩ rất nhiều đến Jota. "Khi anh bước ra sân tại World Cup, anh sẽ không bước đi một mình. Anh cũng đang mang theo giấc mơ của Diogo". Câu nói ấy khiến Robertson nghẹn ngào.

Rute Cardoso - vợ góa của Diogo Jota mong giấc mơ World Cup của Diogo được sống mãi

Rute tiếp tục: "Diogo sẽ ở đó. Trong suy nghĩ của anh, trong trái tim anh và trong từng bước chân anh thực hiện trên sân cỏ".

Không chỉ gửi gắm tình cảm dành cho người chồng quá cố, cô còn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Robertson vì luôn gìn giữ ký ức về Jota. "Cảm ơn anh vì đã không bao giờ quên anh ấy. Cảm ơn anh vì đã biến nỗi đau mất mát thành sức mạnh. Diogo sẽ luôn tự hào về anh".

Khép lại bức thư, Rute gửi tới Robertson lời nhắn khiến bất kỳ ai cũng phải xúc động: "Hãy sống với giấc mơ đó, Andy. Hãy sống vì chính anh và cả vì Diogo nữa".

Jota và Robertson là bạn thân cả trong và ngoài sân cỏ. Cả hai thường xuyên trò chuyện về World Cup (Ảnh: Getty)

Sau khi đọc xong, đội trưởng Scotland gần như không thể kìm nén cảm xúc. Robertson thừa nhận lá thư là một trong những điều đặc biệt nhất anh từng nhận được trong sự nghiệp. "Việc Rute dành thời gian để viết cho tôi những dòng này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Tôi đã chứng kiến ngày cưới của họ. Tôi đã thấy họ hạnh phúc như thế nào. Và tôi cũng chứng kiến nỗi đau mà Rute phải trải qua sau khi Diogo ra đi".

Ngôi sao của Scotland khẳng định anh sẽ luôn mang hình bóng người bạn thân bên mình trong suốt hành trình tại World Cup. "Chúng tôi sẽ không bao giờ để Diogo bị lãng quên. Những giấc mơ mà chúng tôi từng chia sẻ sẽ luôn sống mãi".

World Cup 2026 vì thế sẽ mang ý nghĩa đặc biệt với Andy Robertson. Đó không chỉ là giải đấu lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế của anh, mà còn là nơi anh mang theo một phần giấc mơ còn dang dở của người bạn thân Diogo Jota - người sẽ mãi mãi hiện diện trong trái tim những người ở lại.