Bức ảnh khiến cả cõi mạng xôn xao của em gái Văn Lâm

Tối ngày 23/11, CLB Ninh Bình có chuyến làm khách CLB Hải Phòng tại Cúp Quốc gia. Sau trận đấu vợ, con trai và em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm để chung vui với chiến thắng 2-1 của đội khách. Bức ảnh gia đình Văn Lâm lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng bởi chiều cao vượt trội của hai anh em nhà thủ thành sinh năm 1993.

Trong bức ảnh, Văn Lâm và em gái đứng cạnh nhau nhưng chiều cao của cô em gái Đặng Thanh Giang khiến dân tình bàn tán không ngớt. Văn Lâm sở hữu chiều cao 1m88, trong bức ảnh này Thanh Giang đã cao gần bằng anh nên càng khiến dân tình xôn xao về chiều cao của cô nàng. Nhiều người cho rằng Thanh Giang phải cao hơn 1m8 hoặc có thể đến 1m85 vì khi đứng cùng anh trai không lép vế chút nào.

Thanh Giang đứng với Văn Lâm mới đây

Thanh Giang đứng với Văn Lâm năm 2024

Sinh năm 2007, Thanh Giang mang hai dòng máu Việt – Nga, sở hữu gương mặt lai Tây với sống mũi cao, mắt to và làn da trắng, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Không chỉ gây ấn tượng nhờ chiều cao, cô còn có phong cách thời trang trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng, thanh thoát.

Với nhan sắc xinh đẹp, chiều cao vượt trội và nét lai Tây hiếm có, Thanh Giang được nhiều người ví như "viên ngọc sáng" và mong muốn cô nàng thử sức ở lĩnh vực người mẫu. Cộng đồng mạng không ngừng dự đoán về những tiềm năng trong tương lai. Nếu tiếp tục phát triển hình ảnh và phong cách của mình, không loại trừ khả năng Thanh Giang sẽ trở thành một gương mặt nổi bật trong làng thời trang hoặc nghệ thuật Việt.