Huyền thoại Muay Thái Buakaw sẽ trở lại K-1 để thi đấu trận cuối cùng tại Nhật Bản, đối đầu võ sĩ Taio Asahisa ở hạng cân 72 kg vào ngày 29/12.

Võ sĩ Buakaw Banchamek sẽ trở lại võ đài K-1 vào ngày 29/12 trong trận đấu được công bố là lần cuối cùng anh thi đấu tại Nhật Bản. Đối thủ của Buakaw là Taio Asahisa, tại sự kiện K-1 WORLD MAX diễn ra ở nhà thi đấu Yokohama BUNTAI.

Trận đấu được tổ chức ở hạng cân 72 kg, mang đến thử thách đáng chú ý cho Asahisa. Võ sĩ người Nhật Bản hiện là nhà vô địch K-1 WORLD GP hạng siêu nhẹ (Super Lightweight), với mức cân 65 kg. Như vậy, Asahisa sẽ phải tăng hạng cân để đối đầu với một trong những tên tuổi lớn nhất trong lịch sử kickboxing.

Buakaw Banchamek sẽ tái xuất ở tuổi 44

Là nhà vô địch K-1 WORLD MAX hai lần, Buakaw từng đăng quang giải đấu này vào các năm 2004 và 2006, qua đó khẳng định vị thế của một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của môn thể thao này.

Những chiến thắng của Buakaw trước Masato và Andy Souwer vẫn được xem là những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử K-1.Ở tuổi 44, võ sĩ người Thái Lan vẫn tiếp tục thi đấu trên các đấu trường quốc tế. Gần nhất, anh đánh bại Meng Gaofeng bằng tính điểm tại sự kiện The One Fight × Red Fist Strike hồi tháng 10.

Buakaw Banchamek sẽ trở lại võ đài K-1 vào ngày 29/12

Chia sẻ về thông báo này, Buakaw bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Nhật Bản và mong muốn có thêm một màn trình diễn cuối cùng để tri ân người hâm mộ: “Tôi xem Nhật Bản như quê hương thứ hai của mình. Ngày 29/12, tôi sẽ bước lên võ đài tại Nhật Bản lần cuối cùng. Tôi sẽ mang theo niềm tự hào của Muay Thái và tất cả những gì K-1 đã dạy cho mình, đồng thời cống hiến tất cả trên võ đài. Tôi muốn được nghe tiếng cổ vũ của các bạn thêm một lần nữa: ‘Buakaw! Buakaw!’. Hẹn gặp lại tại Yokohama!”.

Buakaw Banchamek, sinh năm 1982, là một trong những võ sĩ Muay Thai nổi tiếng nhất thế giới. Anh được biết đến với tinh thần chiến đấu kiên cường, những đòn đánh đầy uy lực và những cú knockout ngoạn mục, giúp anh trở thành biểu tượng toàn cầu của Muay Thai. Lần gần nhất Buakaw thi đấu ở Nhật Bản là vào năm 2024 khi anh thua võ sĩ người Bulgaria, Stoyan Koprivlenski ở sự kiện K-1 World MAX 2024.