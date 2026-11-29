Brooklyn khoe tự tay chuẩn bị bữa tiệc dịp lễ tạ ơn.

Vợ chồng Brooklyn Beckham - con trai cả nhà danh thủ David Beckham vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc ấm cúng khi lần đầu tự chủ trì bữa tiệc Lễ Tạ ơn ở Mỹ, với sự góp mặt của 8 khách mời nhưng vắng bóng toàn bộ người thân bên nhà Beckham.

Brooklyn hào hứng khoe thành quả nấu nướng cho kỳ nghỉ lễ đầu tiên do anh và bà xã Nicola Peltz đứng ra tổ chức. Bức ảnh con trai cả nhà Beckham nâng cao đĩa gà tây vừa chế biến, bên cạnh khoảnh khắc Nicola hôn má chồng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Brooklyn khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ

Brooklyn gửi lời chúc mừng Lễ Tạ ơn và bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu cùng vợ chuẩn bị mọi thứ. Anh không quên dành những lời ngọt ngào cho bạn đời: "Tôi yêu Nicola rất nhiều, biết ơn em và tất cả những gì em làm. Em là cả thế giới của tôi".

Theo hình ảnh được chia sẻ, bữa tiệc được bày trí ngoài vườn trong khung cảnh hoàng hôn, tạo điểm nhấn bằng những chiếc khăn ăn thêu chữ viết tắt tên gia đình. Chính tay Brooklyn đã vào bếp chuẩn bị thực đơn gà tây, khoai tây nghiền, mì macaroni phô mai và sốt việt quất.

Bên cạnh đồ ăn, dàn đồ uống được vợ chồng Brooklyn chuẩn bị cho khách mời cũng gây chú ý. Tổng giá trị số rượu ước tính lên tới 4.155 USD (khoảng 109 triệu đồng), quy tụ nhiều dòng vang đắt đỏ như Chateau Haut-Brion niên vụ 2011, Chateau Mouton Rothschild hay Pluribus. Đáng chú ý, trên bàn thức uống của anh còn xuất hiện một chai vang không cồn trị giá 15 USD đến từ thương hiệu của cha đỡ đầu Elton John.

Bữa tiệc quy tụ 8 khách mời, trong đó có Damian Hurley - con trai người mẫu Elizabeth Hurley. Dưới bài đăng, Damian cũng để lại bình luận cảm ơn lời mời từ vợ chồng Brooklyn. Ngược lại, không có dấu hiệu nào cho thấy David Beckham, Victoria Beckham hay các em của anh góp mặt trong dịp sum họp này. Động thái tổ chức lễ riêng tư và thân mật của vợ chồng Brooklyn diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa họ với gia đình Beckham đang rạn nứt.

Ảnh: IGNV