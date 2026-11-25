Bruno Fernandes phản hồi nhận định của mẹ Ronaldo.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Sporting, Bruno Fernandes đã dành thời gian phản hồi trước nhận định của bà Dolores Aveiro - mẹ của Cristiano Ronaldo khi bà từng cho rằng con trai mình không nhận được sự tôn trọng từ các đồng đội ở tuyển.

Nhắc đến chia sẻ của gia đình siêu sao đồng hương, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United giữ thái độ chừng mực nhưng cởi mở: "Liên quan đến những lời mẹ của Cris đã nói, có thể đó chính là điều Cris đã cảm nhận được".

Dù tôn trọng cảm xúc cá nhân của Ronaldo, Bruno Fernandes khẳng định tập thể đội tuyển luôn nỗ lực dành sự trân trọng cao nhất cho đàn anh. Theo anh, vị thế của CR7 trong phòng thay đồ là điều không phải bàn cãi: "Tôi nghĩ tất cả chúng tôi ở Đội tuyển Quốc gia luôn cố gắng tôn trọng anh ấy ở mức cao nhất, một phần cũng vì anh ấy là hình mẫu lớn nhất đối với phần lớn các thế hệ cầu thủ hiện có trong đội tuyển. Nhưng nếu anh ấy không cảm thấy như vậy, thì tôi là ai mà dám nói ngược lại".

Bruno cho rằng các cầu thủ luôn tôn trọng Ronaldo (Ảnh: Getty)

Tiền vệ này tiếp tục làm rõ góc nhìn của mình với tư cách một thành viên trong đội: "Điều tôi có thể khẳng định là với tư cách một cầu thủ của Đội tuyển Quốc gia chứ không phải đội trưởng, vì đội trưởng là Bernardo khi là một cầu thủ của đội tuyển, tôi nghĩ mọi thứ chúng tôi làm đều nhằm luôn tôn trọng không chỉ cầu thủ Cris mà còn cả con người anh ấy".

Bên cạnh câu chuyện ở tuyển quốc gia, cuộc tái ngộ Sporting cũng gợi mở nhiều cảm xúc cho Bruno Fernandes. Khi nhắc về khả năng quay lại mái nhà xưa, anh chia sẻ: "Tôi từng hạnh phúc ở đây và muốn được như vậy một lần nữa".

Tiên