Brooklyn sẽ mất 700 tỷ sau vụ "bóc phốt" bố mẹ đẻ - David Beckham và Victoria?

Cơn "nổi loạn" công khai của Brooklyn Beckham với gia đình đang khiến dư luận bàn tán xôn xao và một câu hỏi lớn đã được đặt ra: cái giá phải trả sẽ là bao nhiêu? Theo các chuyên gia kinh tế, việc Brooklyn tuyên bố cắt đứt quan hệ với "thương hiệu Beckham" có thể khiến anh mất tới 1 triệu bảng mỗi năm (khoảng 35 tỷ đồng), thậm chí nhiều hơn - một cú trượt tài chính không hề nhỏ với chàng trai 26 tuổi.

Gia đình Beckham được cho là đã "sốc nặng" trước những lời công kích gay gắt từ Brooklyn, nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở mâu thuẫn tình cảm. Đằng sau đó là bài toán tiền bạc và giá trị thương hiệu - thứ vốn gắn chặt với cái tên Beckham suốt nhiều thập kỷ. Dù tài sản cá nhân của Brooklyn không nằm trong khối tài sản khoảng 500 triệu bảng của David và Victoria, nhưng sự nghiệp của anh từ trước đến nay lại được xây dựng gần như song hành với hào quang của gia đình.

Tài sản riêng của Brooklyn Beckham có thể bị ảnh hưởng sau vụ bê bối (Ảnh: Getty)

Theo các nguồn tin trong ngành, Brooklyn hiện sở hữu khoảng 7,5 triệu bảng (khoảng 265 tỷ đồng), phần lớn đến từ mạng xã hội và các hợp đồng đại sứ. Tuy nhiên, giới chuyên môn thẳng thắn nhận định rằng rất khó để tách bạch thành công đó khỏi cái họ Beckham. Chuyên gia thương hiệu Lynn Carratt cho biết Brooklyn từng công khai nói về mặt trái của việc mang họ Beckham, nhưng thực tế là anh chưa bao giờ từ chối những cơ hội mà cái tên này mang lại. Thậm chí, nhiều người cho rằng nếu không phải là "con trai nhà Beckham", Brooklyn khó có thể tiếp cận những hợp đồng lớn - và cũng khó có cơ hội gặp gỡ Nicola Peltz, ái nữ của gia đình tỷ phú, người được cho là sở hữu khối tài sản khoảng 50 triệu bảng.

Con trai của David Beckham và Victora dường như rất bài xích "thương hiệu Beckham" mà bố mẹ đã mang lại cho mình (Ảnh: IGNV)

Vấn đề nằm ở chỗ, các thương hiệu cao cấp - từ đồng hồ, thời trang đến ô tô - luôn ưu tiên sự ổn định, uy tín và hình ảnh gia đình trọn vẹn. Khi Brooklyn chủ động tách mình khỏi di sản Beckham, phần "giá trị mềm" ấy gần như biến mất. Trong kịch bản xấu nhất, nếu các nhãn hàng buộc phải chọn một gương mặt nhà Beckham, Romeo hoặc Cruz hoàn toàn có thể là lựa chọn thay thế an toàn hơn.

Theo phân tích, cuộc chiến gia đình hiện tại đúng là đang giúp Brooklyn thu hút sự chú ý trong ngắn hạn, nhưng sự chú ý ấy mang màu sắc tiêu cực. Phản ứng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh của anh dần bị gắn với sự nổi loạn, hư hỏng - điều hoàn toàn đi ngược lại tiêu chí mà các thương hiệu lớn theo đuổi. Hệ quả là Brooklyn có thể mất 1-2 triệu bảng mỗi năm từ giá trị hợp đồng quảng cáo, và trong vòng một thập kỷ tới, tổng thu nhập bị mất có thể lên tới 20 triệu bảng (khoảng hơn 700 tỷ đồng). Khi đó, anh sẽ buộc phải dựa nhiều hơn vào các hợp đồng influencer nhỏ lẻ và để dự án kinh doanh nước sốt của mình tự đứng vững bằng giá trị riêng, thay vì dựa vào hào quang gia đình.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola (Ảnh: Getty)

Trong tuyên bố gây chấn động được đăng tải tối qua, Brooklyn không ngần ngại chỉ trích thẳng thắn: "Gia đình tôi coi trọng việc quảng bá công khai và các hợp đồng quảng cáo hơn tất cả. Thương hiệu Beckham luôn đứng đầu". Anh cáo buộc bố mẹ liên tục gây áp lực, thậm chí tìm cách "hối lộ" để anh ký từ bỏ quyền sử dụng tên mình, đặc biệt là trước đám cưới với Nicola Peltz - điều mà Brooklyn khẳng định đã ảnh hưởng đến một khoản tiền lớn và khiến mối quan hệ gia đình rạn nứt không thể hàn gắn.

Toàn bộ tuyên bố dài của Brooklyn vẽ nên bức tranh u ám về một gia đình được xây dựng dựa trên hình ảnh, truyền thông và các hợp đồng thương mại. Từ những mâu thuẫn trước đám cưới, những khoảnh khắc bị cho là "làm nhục" ngay trong lễ cưới, cho đến việc anh và vợ bị gạt ra bên lề nếu không xuất hiện trước ống kính - tất cả đều được Brooklyn mô tả như lý do khiến anh quyết định chọn bình yên thay vì thương hiệu.

Thế nhưng, trong thế giới giải trí và kinh doanh, bình yên không phải lúc nào cũng song hành với tiền bạc. Việc Brooklyn rời khỏi "Brand Beckham" để hướng về một "thương hiệu Peltz" mới mẻ và riêng tư hơn có thể mang lại sự nhẹ nhõm về tinh thần, nhưng về mặt tài chính, đó là một canh bạc lớn. Và như các chuyên gia cảnh báo, cái giá của sự dứt áo ra đi này rất có thể sẽ không hề rẻ.

Theo The Sun.