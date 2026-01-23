Brooklyn "phốt" David Beckham - Victoria cử 2 con trai "tấn công" mình trên MXH, Cruz đáp trả ẩn ý "đừng quên cội nguồn"

Giữa lúc gia đình Beckham đang chìm trong một trong những "cuộc chiến nội bộ" căng thẳng nhất từ trước đến nay, Cruz Beckham - cậu con trai thứ 3 - bất ngờ có động thái gây chú ý, khiến dân mạng không khỏi đặt dấu hỏi: liệu đây có phải là cú nhắm thẳng vào anh trai Brooklyn?

Cụ thể, Cruz Beckham - nam ca sĩ indie đang từng bước xây dựng sự nghiệp âm nhạc - vừa khoe tin vui khi show diễn tại London cùng ban nhạc Heartbreakers bán sạch vé trong thời gian ngắn. Phấn khích trước sự ủng hộ của khán giả, Cruz đăng tải một bức ảnh… trứng ốp la và bánh mì nướng kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc:

"Uk… thật sự không biết nói gì hơn, cảm ơn mọi người rất nhiều… Có lẽ tôi sẽ phải thêm một show nữa?!?".

Tuy nhiên, điều khiến netizen "soi" không phải là món ăn sáng, mà là nhạc nền Cruz lựa chọn cho bài đăng: "Who Do You Think You Are?" - hit đình đám năm 1996 của Spice Girls, nhóm nhạc từng làm nên tên tuổi của mẹ anh, Victoria Beckham.

Nghe thì tưởng chỉ là một cú "tri ân mẹ", nhưng đặt trong bối cảnh Brooklyn Beckham vừa tung loạt cáo buộc nặng nề nhắm vào cha mẹ và các em trai, lựa chọn này lại trở nên… cực kỳ nhạy cảm. Đặc biệt khi lời bài hát có những câu như: "Leo lên quá cao nên quên mất mình đến từ đâu. Bạn nghĩ mình là ai? Một siêu sao à?".

Cruz Beckham có động thái gây chú ý trên MXH (Ảnh: Getty)

Cruz luôn đứng về phía bố mẹ trong cuộc mâu thuẫn với vợ chồng anh cả (Ảnh: AFP)

Chính vì vậy, không ít người cho rằng Cruz đang ngầm gửi thông điệp về việc "đừng quên nguồn cội", và người bị réo tên nhiều nhất dĩ nhiên là Brooklyn Beckham.

Dù vậy, cũng có ý kiến bênh vực Cruz, cho rằng nam ca sĩ trẻ chỉ đơn giản là đang… bất ngờ trước sự chú ý mà âm nhạc của mình nhận được. Thực hư thế nào thì chỉ Cruz mới rõ.

Trước đó, Brooklyn đã gây chấn động khi đăng tuyên bố dài trên Instagram, tố cáo cha mẹ kiểm soát anh suốt nhiều năm, đồng thời "điểm danh" cả Cruz lẫn Romeo, cho rằng hai em trai đã tham gia công kích anh trên mạng xã hội.

Brooklyn "bóc phốt" bố mẹ cố tình củ 2 em trai - Romeo và Cruz - công kích mình trên MXH (Ảnh: Getty)

Brooklyn viết: "Kể từ khi tôi bắt đầu đứng lên bảo vệ bản thân, tôi liên tục bị tấn công - cả riêng tư lẫn công khai. Thậm chí các em trai tôi còn được 'cử' đi nói xấu tôi trên mạng, trước khi bất ngờ chặn tôi vào mùa hè năm ngoái".

Brooklyn cũng bác bỏ hoàn toàn tin đồn vợ anh - Nicola Peltz - là người "đổ dầu vào lửa" và kiểm soát anh. Ngược lại, anh khẳng định chính việc rời xa gia đình mới giúp mình thoát khỏi lo âu kéo dài nhiều năm: "Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bình yên. Tôi thức dậy mỗi sáng và biết ơn cuộc sống mình đã chọn".

Drama nhà Beckham vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và bài đăng tưởng chừng vô hại của Cruz Beckham lại vô tình trở thành mảnh ghép mới khiến câu chuyện thêm căng thẳng. Liệu đây chỉ là trùng hợp, hay một lời đáp trả ngầm trong cuộc chiến gia đình đình đám bậc nhất showbiz?