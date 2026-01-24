Brooklyn đi vào "vết xe đổ" của bố David Beckham, trở mặt với bố mẹ vì vợ nhưng vì sao lại bị chỉ trích?

Nhìn vào những rạn nứt ngày càng rõ rệt giữa Victoria Beckham và con dâu Nicola Peltz, nhiều người nhanh chóng liên hệ tới câu chuyện của David Beckham hơn 20 năm trước - khi anh vì Victoria mà đối đầu với cha ruột, chấp nhận rời xa gia đình để bảo vệ tình yêu. Tuy nhiên, nếu đặt hai câu chuyện cạnh nhau, dễ thấy chúng chỉ giống nhau ở bề mặt, còn bản chất lại khác xa.

Ngày ấy, David Beckham bước vào cuộc hôn nhân với Victoria trong bối cảnh sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Quyết định rời Manchester United, ưu tiên gia đình nhỏ và nhà ngoại từng khiến anh mâu thuẫn sâu sắc với cha mình - ông Ted Beckham. Ông Ted không giấu được sự cay đắng, xem Victoria là nguyên nhân khiến con trai xa cách gia đình, thậm chí có thời gian hai cha con gần như cắt đứt liên lạc. Thế nhưng, ngay cả khi rạn nứt lớn nhất, David vẫn không "quay lưng" hoàn toàn. Anh buồn bã vì bố mẹ ly hôn, đau lòng vì gia đình tan vỡ, nhưng chưa từng block hay đổ hết trách nhiệm lên cha mẹ mình.

Hai mươi năm sau, lịch sử dường như quay lại nhà Beckham, chỉ là nhân vật chính đã đổi vai. Brooklyn Beckham - con trai cả của David và Victoria - đang đứng giữa tâm bão mâu thuẫn gia đình, với hàng loạt động thái bị cho là ưu tiên nhà vợ tỷ phú và sẵn sàng phớt lờ mẹ ruột để bảo vệ Nicola Peltz. Từ việc đổi họ, dọn về nhà vợ cho đến thái độ lạnh nhạt với gia đình ruột thịt, Brooklyn khiến dư luận không khỏi liên tưởng đến David năm xưa. Nhưng càng nhìn kỹ, sự khác biệt càng lộ rõ.

Khác với cha mình, Brooklyn không có một sự nghiệp đủ vững để làm "điểm tựa" cho mọi lựa chọn cá nhân. Sinh ra trong gia đình giàu có, có danh tiếng và nguồn lực không thua kém David Beckham thời trẻ, Brooklyn thử sức ở nhiều lĩnh vực từ nhiếp ảnh, ẩm thực cho đến kinh doanh nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Tại Anh, không ít người đã gắn cho anh cái mác "vô dụng" từ lâu, trước cả khi drama gia đình nổ ra. Sau những ồn ào gần đây, hình ảnh ấy trong mắt công chúng lại càng xấu đi, khi anh bị cho là vừa thiếu năng lực, vừa thiếu trách nhiệm với chính gia đình mình.

Điều khiến nhiều người khó chấp nhận nhất không phải việc Brooklyn đứng về phía vợ, mà là cách anh đối xử với cha mẹ. Việc bị đồn đoán block gia đình, công khai đổ lỗi mọi rạn nứt lên bố mẹ, trong khi vẫn không muốn ký giấy từ bỏ tài sản, khiến hình ảnh Brooklyn trở nên phản cảm trong mắt dư luận Anh. Sự so sánh lúc này trở nên khập khiễng: David Beckham năm xưa có thể gây tranh cãi, nhưng anh chưa từng phủi bỏ cội nguồn hay biến cha mẹ thành "kẻ có lỗi duy nhất" trong câu chuyện của mình.

Cách David Beckham phản ứng trước drama hiện tại cũng cho thấy sự khác biệt giữa hai thế hệ. Không giống ông Ted năm xưa - người từng mặc định Victoria là thủ phạm phá vỡ gia đình - David không đổ lỗi cho con dâu, không dựng ai thành phản diện. Anh chỉ nhẹ nhàng để lộ quan điểm rằng con trai mình "chưa đủ lớn" để xử lý mọi thứ một cách chín chắn. Một câu nói ngắn, nhưng đủ cho thấy sự tỉnh táo của người từng trải qua chính bi kịch ấy.

Vì thế, nếu gọi câu chuyện của Brooklyn là "vết xe đổ" của David Beckham, có lẽ vẫn còn quá sớm. Lịch sử nhà Beckham có thể đang lặp lại ở xung đột gia đình, nhưng bản chất của hai người đàn ông lại hoàn toàn khác nhau. David Beckham là hình ảnh của một người đàn ông tài năng, yêu say đắm nhưng đủ bản lĩnh để tự đứng vững. Còn Brooklyn, ít nhất ở thời điểm hiện tại, vẫn đang loay hoay trong cái bóng của cha - vừa chưa chứng minh được năng lực, vừa khiến công chúng đặt dấu hỏi về sự biết ơn và trưởng thành.

Và có lẽ, nỗi đau lớn nhất của Victoria Beckham lúc này không chỉ là mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, mà là cảm giác bất lực khi nhận ra: không phải đứa con trai nào mang họ Beckham cũng đủ bản lĩnh để viết lại câu chuyện của cha mình theo một cái kết đẹp hơn.