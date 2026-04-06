Brooklyn Beckham lộ vẻ căng thẳng sau khi vợ tỷ phú Nicola Peltz "đá xéo" Victoria Beckham

Mới đây, cánh săn ảnh tại Los Angeles đã ghi lại được những khoảnh khắc đầy lo âu của Brooklyn Beckham khi anh thực hiện một cuộc điện thoại kéo dài trên phố. Theo các nhân chứng, cậu cả nhà Beckham trông khá xúc động, liên tục xoa mặt và lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhiều người cho rằng áp lực tâm lý của Brooklyn đang lên đến đỉnh điểm sau chuỗi mâu thuẫn kéo dài giữa vợ mình và mẹ đẻ – Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham căng thẳng gọi điện thoại

Nguồn cơn của sự căng thẳng bắt đầu từ bài đăng mới nhất của Nicola Peltz trên mạng xã hội nhân dịp sinh nhật Brooklyn. Thay vì những lời chúc tụng thông thường, nữ diễn viên 31 tuổi đã khéo léo nhấn mạnh rằng cô và chồng độc lập. Cô khẳng định cả hai luôn ưu tiên bảo vệ thế giới riêng tư của mình và không cần sự can thiệp từ "những tác động bên ngoài". Dân tình cho rằng đây là một "đòn công kích" trực diện nhắm vào Victoria Beckham, người vốn nổi tiếng với việc quản lý chặt chẽ hình ảnh của các con để duy trì sức ảnh hưởng của thương hiệu gia đình.

Mối quan hệ giữa Brooklyn và cha mẹ đã chuyển biến xấu kể từ tuyên bố gây sốc vào đầu năm nay. Trong đó, Brooklyn công khai cáo buộc David và Victoria cố gắng kiểm soát cuộc sống cá nhân của anh nhằm mục đích thương mại. Thậm chí, anh còn thẳng thừng tuyên bố "chưa sẵn sàng cho việc hòa giải".

Những mâu thuẫn âm ỉ từ sau đám cưới triệu đô liên quan đến việc tranh chấp váy cưới và sự cố "chiếm sóng" điệu nhảy đầu tiên của mẹ chồng nàng dâu dường như đã bị đẩy lên cao trào khi Nicola không có mặt trong tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham. Phía Nicola cho rằng cô cảm thấy không được chào đón, trong khi phía Beckham khẳng định họ luôn nỗ lực gắn kết gia đình.