Brooklyn Beckham khoe hình xăm đè lên chữ "mama's boy" vốn dành cho mẹ - Victoria

Từng xăm dòng chữ “mama’s boy” để thể hiện tình yêu dành cho mẹ Victoria Beckham, Brooklyn giờ đây đã gần như che kín hình xăm này bằng một thiết kế mới. Động thái khiến nhiều người chú ý trong bối cảnh anh vẫn lạnh nhạt với gia đình.

Một hình xăm từng được xem là biểu tượng cho mối quan hệ thân thiết giữa Brooklyn Beckham và mẹ Victoria Beckham giờ đây gần như không còn nhìn thấy. Cậu cả nhà Beckham từng xăm dòng chữ “mama’s boy” trên ngực trái vào năm 2018, khi anh mới 18 tuổi. Khi đó, hình xăm được xem như một cách đặc biệt để Brooklyn thể hiện tình cảm dành cho mẹ.

Thế nhưng trong hình ảnh mới nhất được Brooklyn đăng tải trên Instagram, dòng chữ này gần như đã biến mất. Thay vào đó, khu vực ngực trái được phủ bởi một thiết kế hoa lớn. Theo The Sun, Brooklyn bắt đầu che hình xăm “mama’s boy” bằng một bó hoa từ mùa hè năm ngoái và liên tục bổ sung thêm các chi tiết mới. Thiết kế hiện tại được cho là lấy cảm hứng từ bó hoa cưới của Nicola Peltz, người vợ mà Brooklyn kết hôn vào năm 2022.

Brooklyn đã xăm đè lên chữ "mama's boy" vốn dành để tri ân mẹ - Victoria (Ảnh: IGNV)

Chi tiết này càng gây chú ý bởi Brooklyn và Victoria hiện đang vướng vào một cuộc rạn nứt gia đình kéo dài. Không chỉ hình xăm “mama’s boy” gần như bị che hoàn toàn, Brooklyn trước đó cũng từng có nhiều động thái cho thấy anh muốn tạo khoảng cách với gia đình. Anh đã không nói chuyện với bố mẹ trong hơn một năm và từng yêu cầu các thành viên trong gia đình chỉ liên lạc với mình thông qua luật sư.

Trong một bài đăng dài trên Instagram, Brooklyn công khai những bất đồng với bố mẹ và khẳng định anh không muốn hòa giải với gia đình. Anh cáo buộc bố mẹ đặt “Brand Beckham” lên trên các mối quan hệ gia đình, đồng thời cho rằng những điều xảy ra trong quá trình trưởng thành đã khiến anh phải chịu nhiều áp lực.

Brooklyn cũng đưa ra những cáo buộc liên quan đến đám cưới với Nicola Peltz vào năm 2022. Anh cho rằng mẹ Victoria đã có những hành động khiến ngày trọng đại của mình trở nên khó khăn, trong đó có cáo buộc bà khiêu vũ theo cách “không phù hợp”. Victoria đã phủ nhận điều này. Và thời điểm hiện tại, với cách Brooklyn thay đổi hình xăm chắc chắn khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý hơn.