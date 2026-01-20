Brooklyn Beckham khổ sở tìm cách giữ tình cảm gần gũi với em gái út Harper

Brooklyn Beckham được cho là đang rơi vào trạng thái "khổ sở" khi cố gắng duy trì mối quan hệ gần gũi với em gái út Harper, 14 tuổi, trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình ngày càng căng thẳng và anh đã chặn cha mẹ cùng các anh em trai trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin thân cận, Brooklyn đã chặn toàn bộ gia đình trên Instagram, đánh dấu bước leo thang mới nhất trong cuộc xung đột âm ỉ suốt thời gian qua. Điều này cũng lý giải việc anh liên tục vắng mặt tại hàng loạt sự kiện gia đình quan trọng trong năm nay.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Brooklyn có thái độ "hoàn toàn khác" khi nói về em gái nhỏ Harper. Anh được cho là đang cố gắng hết sức để giữ liên lạc với cô bé, đồng thời muốn bảo vệ Harper khỏi những căng thẳng và tranh cãi trong nội bộ gia đình.

Một nguồn tin chia sẻ: "Việc Harper vẫn sống cùng cha mẹ khiến các vấn đề liên lạc trở nên vô cùng khó khăn. Brooklyn đang nỗ lực không làm tình hình căng thẳng thêm, ít nhất là với những thành viên khác ngoài cha mẹ".

Nguồn tin này nói thêm với The Mirror: "Brooklyn không muốn kéo thêm bất kỳ ai khác vào chuyện này. Nhưng rõ ràng, trong hoàn cảnh hiện tại, việc duy trì một mối quan hệ gia đình đúng nghĩa là điều vô cùng khó khăn".

Harper ngồi cùng vợ chồng anh trai cả - Brooklyn và Nicola (Ảnh: Getty)

Cuối năm ngoái, Brooklyn khiến dư luận sốc khi quyết định chặn cha mẹ trên mạng xã hội, thậm chí cả Harper - chỉ ba tháng sau khi cô bé mở tài khoản Instagram riêng. Em trai Cruz sau đó xác nhận rằng Brooklyn đã chặn toàn bộ gia đình, sau khi có thông tin họ đã unfollow anh trước đó.

Trước đó không lâu, Brooklyn đã chỉ thị rõ ràng rằng cha mẹ không được liên lạc trực tiếp với anh, cũng như không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về anh trên mạng xã hội. Được biết, lá thư này nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần của Brooklyn, khi những bài đăng của David và Victoria - trong đó anh bị tag hoặc nhắc tên - đã ảnh hưởng tiêu cực đến anh.

"David được yêu cầu chỉ liên lạc thông qua Schillings. Đó là cách duy nhất để họ có thể giao tiếp," một nguồn tin nói với Mail.

Dù vậy, không có bất kỳ hành động pháp lý nào giữa hai bên. Lá thư không mang tính ràng buộc pháp lý, mà chỉ là một yêu cầu cá nhân từ Brooklyn.

Theo những người thân cận, quyết định cứng rắn này xuất phát từ loạt "briefing tiêu cực" mà Brooklyn cho rằng nhằm vào vợ anh, Nicola Peltz - trong đó có những ám chỉ rằng anh là "con tin" bị vợ "kiểm soát".