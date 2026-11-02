Brooklyn Beckham gây xôn xao khi nướng gà trong quả bí ngô

Brooklyn Beckham nấu món nào, món ấy cũng gây bàn tán trên mạng xã hội.

Brooklyn Beckham - con trai cả nhà David Beckham vừa khiến cộng đồng mạng một lần nữa "dậy sóng" khi chia sẻ video nấu ăn nhân dịp Halloween. Trong đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân, cậu cả nhà Beckham đã khoét rỗng một quả bí ngô tươi, đặt nguyên con gà sống vào bên trong để nướng mà hoàn toàn không nêm nếm bất kỳ gia vị nào.

Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn cho lên món ăn một lớp nước sốt gravy đặc quánh. Nhằm cố tình khiêu khích những phản ứng trái chiều, Brooklyn đính kèm dòng chú thích đầy thách thức: "Antifan chuẩn bị vào công kích trong 3... 2... 1...".

Đúng như dự đoán, phần bình luận dưới bài viết nhanh chóng tràn ngập sự bất bình. Cùng với những ý kiến chỉ trích hành động lãng phí thực phẩm, tâm điểm chú ý của cư dân mạng đổ dồn vào độ đặc mịn kỳ lạ của phần nước sốt. Nhiều người ví lớp sốt này không khác gì "hồ dán tường" hay Nutella, trong khi một tài khoản bình luận mỉa mai: "Mấy chuyện lãng phí bí ngô thì bỏ qua đi, nhưng cái thứ nước sốt đặc quánh như mật mía kia là sao vậy?"

Món gà nướng trong quả bí ngô gây sốt của con trai Beckham

Trái ngược với không khí căng thẳng trên trang cá nhân của con trai cả, vợ chồng David và Victoria Beckham lại tận hưởng một kỳ nghỉ Halloween ấm cúng tại vùng quê cùng cô con gái út Harper. Victoria hào hứng chia sẻ hình ảnh Harper cùng bạn thân tự tay khắc bí ngô suốt cả ngày để trang trí trước cửa nhà. Trong khi đó, David Beckham bận rộn trong bếp chuẩn bị các món ăn cho gia đình từ rau củ tự trồng trong vườn, bao gồm cả món mì spaghetti thịt viên được bày trí công phu bên trong quả bí ngô.

Món ăn nhà Beckham

Động thái mới nhất của Brooklyn diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa anh và gia đình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đầu năm nay, Brooklyn từng đăng tải bài tuyên bố chấn động tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha mẹ, công khai chỉ trích gia đình có hành vi "kiểm soát", "màu mè" và nhắc lại việc mẹ anh – Victoria từng làm anh xấu mặt trong lễ cưới với Nicola Peltz. Kể từ đó đến nay, những nỗ lực hàn gắn từ phía gia đình Beckham đều bị phớt lờ, còn Brooklyn vẫn tiếp tục có những hành động ngầm công kích trên mạng xã hội.

Những lần Brooklyn Beckham nấu ăn gây sốt

Dù sở hữu xuất phát điểm thuận lợi nhờ danh tiếng gia đình, hành trình theo đuổi đam mê ẩm thực của Brooklyn Beckham – con trai cả cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham lại liên tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Phong cách nấu nướng của Brooklyn chủ yếu xoay quanh các món Âu quen thuộc. Anh thường xuyên trổ tài với món mì Spaghetti Bolognese ninh nhiều giờ cùng rượu vang đỏ, pasta sốt cà chua kết hợp thịt nguội prosciutto, hay biến tấu món sandwich truyền thống của Anh với lớp bột chiên cá pha bia.

Brooklyn thường xuyên khoe nấu nướng

Dù gặt hái lượng tương tác khổng lồ, kỹ năng bếp nướng của cậu cả nhà Beckham vẫn không tránh khỏi sóng gió. Nhiều video của anh trở thành tâm điểm chỉ trích vì những sự cố chưa đúng kỹ thuật, điển hình như việc dùng nước biển để luộc mì pasta hay chế biến thịt gà chưa đủ độ chín.

Bất chấp những luồng ý kiến mỉa mai từ dư luận, Brooklyn vẫn kiên trì theo đuổi con đường đã chọn. Anh tích cực hợp tác với nhiều thương hiệu thực phẩm và phát triển dòng sốt cay mang thương hiệu cá nhân.

Ảnh: IGNV