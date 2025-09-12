Brian Vũ: Cầu thủ bóng bầu dục đa tài trên đất Mỹ

Brian Vũ (phải) có thể chơi ở nhiều vị trí của tuyển bóng bầu dục

Bước ngoặt bất ngờ trên đất Mỹ

Năm 2022, Brian Vũ đến Tacoma (Mỹ) với tư cách học sinh nội trú quốc tế. Thời điểm đó, chàng trai Việt Nam lựa chọn bóng rổ là môn thể thao rèn luyện thể chất. Tuy nhiên, do tỷ lệ cạnh tranh cao mà Brian đã không được chọn vào tuyển bóng rổ của trường.

Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu nỗ lực của Brian đã giúp anh "lọt vào mắt xanh" của Mike Finch, Giám đốc thể thao trường mà anh đang theo học. Ông quyết định mời cậu gia nhập đội bóng bầu dục Annie Wright Gators.

Brian Vũ (thứ 2 từ phải sang, hàng trên) trong màu áo Annie Wright Gators

Ban đầu, Brian chẳng mấy hứng thú: “Tôi từng nghĩ bóng bầu dục chỉ là môn thể thao bạo lực, dễ chấn thương và không vui chút nào". Tuy nhiên, những lời rủ rê của vài người bạn đã kéo anh vào một hành trình "phiêu lưu" chưa từng nghĩ tới.

Sau những trận đấu bóng bầu dục dành cho các VĐV trẻ vào năm 2023, Brian được đánh giá là thi đấu quá bản năng mà không theo khuôn yêu cầu chiến thuật nào. Không bỏ cuộc, Brian bắt đầu nghiền ngẫm từng chi tiết để rút kinh nghiệm. Những chuyến xe buýt dài trở thành lớp học di động, nơi đồng đội kiên nhẫn giảng giải cho anh về luật chơi, chiến thuật và vai trò của từng vị trí.

“Lúc ấy tôi mới nhận ra bóng bầu dục không chỉ là sức mạnh. Nó là một môn thể thao cực kỳ phức tạp, đòi hỏi trí óc và tinh thần đồng đội", Brian nói.

Gặt hái "quả ngọt"

Chỉ sau một mùa giải, Brian Vũ đã đủ bản lĩnh ra sân trong vai trò vận động viên chính thức. Và đến năm nay – mùa giải cuối cùng ở bậc trung học, anh không chỉ là tuyển thủ quan trọng mà còn là người dẫn dắt tinh thần của cả đội. Anh chơi cả ở vị trí hậu vệ cánh phải tấn công lẫn hậu vệ mũi phòng thủ.

Ngoài sân cỏ, Brian nuôi giấc mơ học tiếp khoa học máy tính và tâm lý học ở đại học, đồng thời hy vọng được tiếp tục gắn bó với bóng bầu dục.

“Giờ tôi xem NFL, chơi Madden và đủ loại game bóng bầu dục khác. Tôi tự tin rằng mình đã hiểu rõ môn thể thao này. Và quan trọng nhất, tôi thật sự yêu nó", Brian cho hay.

Từ một chàng trai “chưa từng xem một trận bóng bầu dục nào”, Brian Vũ đã viết nên câu chuyện của riêng mình – câu chuyện về sự dũng cảm thử thách cái mới, ý chí học hỏi không ngừng trong hành trình hội nhập tại một đất nước mới.