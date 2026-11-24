CLB Công an Hà Nội tiếp tục thi đấu thăng hoa ở Cúp C1 châu Á khi đánh bại đội bóng nổi tiếng Nhật Bản Vissel Kobe 3-1 nhờ bàn thắng của Stefan Mauk và cú đúp của Brayan Perea.

Tối 24/11, Công an Hà Nội đánh bại Vissel Kobe 3-1 ở lượt trận thứ 5 bảng A Cúp C1 châu Á. Stefan Mauk mở tỷ số cuối hiệp một, trước khi Brayan Perea lập cú đúp sau giờ nghỉ. Đại diện Nhật Bản chỉ có một bàn gỡ của Erik.

Đội chủ nhà tung 22 cú sút, 8 lần trúng đích, trong khi đối thủ chỉ có 10 pha dứt điểm và 2 lần đưa bóng trúng cầu môn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Công an Hà Nội lên tới 3,19, vượt xa mức 0,93 của đội bóng Nhật Bản.

Công an Hà Nội nhập cuộc chủ động nhưng sớm phải đối mặt với những pha lên bóng tốc độ của Vissel Kobe. Phút 9, Stefan Mauk bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Alan Grafite lại dứt điểm không chính xác trên chấm 11 m, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Công an Hà Nội không vì thế giảm sức ép và liên tục tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Khó khăn đến ở phút 26 khi Nguyễn Filip chấn thương và phải nhường chỗ cho thủ môn trẻ Vũ Thành Vinh. Dù vậy, Công an Hà Nội vẫn tạo được các cơ hội đáng chú ý. Brayan Perea có pha dứt điểm cận thành bị hậu vệ Vissel Kobe ngăn chặn, còn Cao Quang Vinh từng thoát xuống đối mặt nhưng không thể đưa bóng trúng đích.

Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 45. Alan chọc khe thuận lợi để Stefan Mauk xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Arai. Bàn thắng giúp Công an Hà Nội bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Phút 49, Perea bật cao đánh đầu sau quả tạt của Damia Sabater. Arai cản được pha dứt điểm đầu tiên nhưng tiền đạo Công an Hà Nội lập tức đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ bốn phút sau, sai lầm của Vũ Thành Vinh tạo điều kiện để Erik rút ngắn cách biệt cho Vissel Kobe. Công an Hà Nội nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Phút 57, Alan tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo để Perea thoát xuống đối mặt Arai. Tiền đạo này dứt điểm vào góc thấp, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1.

Perea sau đó còn có cơ hội lập hat-trick nhưng không tận dụng thành công. Vissel Kobe dồn đội hình tấn công trong những phút cuối, song hàng thủ Công an Hà Nội đứng vững để bảo toàn chiến thắng 3-1.

Thông tin trận Công an Hà Nội vs Vissel Kobe

Sau 4 lượt trận, CLB Công an Hà Nội tích lũy được 4 điểm. Đây là kết quả tương đối tích cực khi đội bóng ngành công an phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh của bóng đá châu lục. Đại diện Việt Nam từng gây bất ngờ khi đánh bại Cảng Thượng Hải ngay trên sân khách, đồng thời giành một điểm trước Kyoto Sanga.

Công an Hà Nội đối đầu với Vissel Kobe ở lượt trận thứ 5 Cúp C1 châu Á 2026-2027. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Tuy nhiên, Vissel Kobe được đánh giá là thử thách khó khăn hơn đối với Công an Hà Nội. Đại diện Nhật Bản đang duy trì phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua.

Vissel Kobe cũng là đội bóng duy nhất tại khu vực phía Đông chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào kể từ đầu giải.

Sức mạnh của đội bóng này không chỉ nằm ở khả năng tấn công với trung bình 2 bàn mỗi trận mà còn đến từ lối chơi kỷ luật, khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn trong phòng ngự. Đây là những yếu tố buộc Công an Hà Nội phải đặc biệt thận trọng nếu muốn giành điểm trên sân Hàng Đẫy.