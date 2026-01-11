Bóng ma "6 điểm vẫn bị loại" & lịch sử mới cho U23 Việt Nam nhờ tay thầy Kim Sang-sik?

Ám ảnh quá khứ "6 điểm vẫn bị loại"

Khi U23 Việt Nam khép lại hai lượt trận đầu bảng A với 6 điểm trọn vẹn, cảm giác lạc quan là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực ấy vẫn tồn tại một nỗi ám ảnh không dễ xóa nhòa với nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại. Đó là ký ức cay đắng tại U20 châu Á 2023, nơi U20 Việt Nam từng giành 6 điểm sau hai lượt trận nhưng cuối cùng vẫn bị loại vì thua thiệt ở các chỉ số phụ. Trải nghiệm đó không chỉ là một thất bại về mặt kết quả, mà còn để lại dấu ấn tâm lý sâu sắc cho những cầu thủ nay đã trở thành trụ cột của U23 Việt Nam.

Chính vì vậy, việc đứng trước lượt trận cuối vòng bảng trong bối cảnh vẫn còn những kịch bản bất lợi có thể xảy ra khiến U23 Việt Nam không thể chủ quan. Bóng ma “6 điểm vẫn bị loại” vẫn lẩn khuất đâu đó, nhắc nhở rằng bóng đá đỉnh cao luôn khắc nghiệt và không có chỗ cho sự lơ là. U23 Saudi Arabia là đối thủ mạnh, sở hữu chất lượng cầu thủ đồng đều và lợi thế sân nhà, đủ khả năng tạo ra thử thách lớn cho bất kỳ đội bóng nào. Trong bối cảnh ấy, nguy cơ là có thật, áp lực tâm lý là điều không thể tránh khỏi, nhất là với một tập thể trẻ từng mang trong mình ký ức không trọn vẹn của quá khứ.

Tuy nhiên, điều khác biệt của U23 Việt Nam lần này nằm ở cách họ đối diện với nỗi ám ảnh ấy. Thay vì né tránh, các cầu thủ ý thức rất rõ về tình thế, hiểu rằng chỉ có sự tập trung và bản lĩnh mới giúp họ tự quyết số phận. Những trận đấu vừa qua cho thấy U23 Việt Nam không chơi bằng tâm thế của một đội bóng lo sợ lịch sử lặp lại, mà là một tập thể biết mình đang đứng ở đâu và cần làm gì để bước tiếp.

HLV Kim Sang-sik và lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam?

Trên sân, U23 Việt Nam đã thể hiện một tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Đó không phải là thứ bóng đá hoa mỹ hay áp đảo hoàn toàn đối thủ, mà là sự chắc chắn, kỷ luật và khả năng chịu đựng áp lực trong những thời điểm khó khăn. Trước U23 Kyrgyzstan, đội bóng từng có lúc bị đẩy vào thế trận không dễ kiểm soát, nhưng các cầu thủ vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để tận dụng cơ hội và giành chiến thắng. Những khoảnh khắc như vậy cho thấy tập thể này đã trưởng thành hơn rất nhiều so với chính họ trong quá khứ.

Quan trọng hơn, U23 Việt Nam đang sở hữu một HLV trưởng biết cách kiểm soát tâm lý học trò. Kim Sang-sik không chỉ mang đến những điều chỉnh chiến thuật hợp lý, mà còn tạo ra một bầu không khí thi đấu tích cực, nơi các cầu thủ được giải tỏa áp lực và tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn. Sự điềm tĩnh của ông trên băng ghế chỉ đạo lan tỏa trực tiếp xuống sân, giúp các cầu thủ giữ được cái đầu lạnh trong những thời điểm then chốt.

Kim Sang-sik hiểu rằng với một đội bóng trẻ, yếu tố tâm lý đôi khi còn quan trọng hơn cả chiến thuật. Việc ông liên tục nhấn mạnh tinh thần tập thể, sự tập trung và niềm tin vào bản thân đã giúp U23 Việt Nam không bị cuốn vào nỗi lo sợ quá khứ. Thay vào đó, họ thi đấu với sự chủ động, biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu và sẵn sàng thích ứng với những diễn biến bất lợi.

Tất nhiên, phía trước vẫn là một thử thách thực sự. U23 Saudi Arabia không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn được thi đấu trên sân nhà, nơi áp lực khán giả có thể tạo ra khác biệt. U23 Việt Nam có nguy cơ, có bóng ma tâm lý, và không ai phủ nhận rằng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến cục diện thay đổi. Nhưng nếu nhìn vào những gì đội bóng đã thể hiện suốt thời gian qua, có đủ cơ sở để tin rằng họ sẽ không lặp lại kịch bản đau lòng của quá khứ.

Với tâm lý vững vàng hơn, sự quyết tâm được hun đúc qua từng trận đấu và dấu ấn rõ nét của HLV Kim Sang-sik trong cả chuyên môn lẫn tinh thần, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào trận gặp U23 Saudi Arabia với sự tự tin cần thiết. Một kết quả không thua không chỉ giúp họ xua tan bóng ma tâm lý, mà còn mở ra cơ hội đứng đầu bảng A – một cột mốc mang ý nghĩa khẳng định cho sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ này.

Ở thời điểm bản lề của giải đấu, niềm tin không đến từ cảm tính, mà đến từ những gì U23 Việt Nam đã và đang thể hiện. Nguy cơ là có thật, nhưng bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất.