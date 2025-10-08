Dù đã nên duyên chồng vợ gần hai năm, mỗi lần Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My xuất hiện bên hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu vẫn khiến dân tình "rụng tim" vì visual ngọt ngào chuẩn phim cưới. Mới đây, chỉ với 2 video ghi lại khoảnh khắc nàng WAGs diện váy cưới hở lưng, khẽ nghiêng người ôm ông xã trong không gian tiệc lung linh, đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội hút gần 7 triệu lượt xem.

Trong chiếc váy trắng tinh khôi được thiết kế tôn trọn bờ vai mảnh và tấm lưng trần quyến rũ, Doãn Hải My toát lên thần thái kiêu sa nhưng vẫn giữ được nét e ấp, dịu dàng rất riêng. Ánh nến vàng lung linh phản chiếu trên làn da mịn màng khiến cô dâu trông chẳng khác nào bước ra từ khung cảnh cổ tích.

Không chỉ nhan sắc, ánh mắt trao nhau của Hải My và Văn Hậu cũng khiến người xem "tan chảy" - vừa lãng mạn vừa chân thật, đúng kiểu tình yêu đi qua năm tháng. Dưới phần bình luận, dân mạng không tiếc lời khen: "Đẹp như bức tranh", "Lưng trần đẹp tuyệt", "Khí chất này chuẩn tiểu thư Hà thành rồi"...

Bóng lưng trần quyến rũ của Doãn Hải My được khen nức nở

Bóng lưng Doãn Hải My hút gần 7 triệu lượt xem

Sau đám cưới cổ tích, Doãn Hải My vẫn luôn duy trì hình ảnh sang trọng, kín đáo nhưng quyến rũ. Dù xuất hiện trong sự kiện hay khoảnh khắc đời thường, cô đều ghi điểm nhờ phong thái nền nã, dịu dàng - hình mẫu "vợ nhà người ta" mà ai cũng ngưỡng mộ.

Với một bức ảnh thôi, Doãn Hải My lại chứng minh: vẻ đẹp tinh tế và tình yêu thật lòng luôn là "vũ khí" khiến netizen phải bấm lại xem hoài không chán.

Văn Hậu - Hải My tình bể bình

Đời thường cả hai cũng rất đẹp đôi



