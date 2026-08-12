Bóng đá Việt Nam tiếc thương HLV Phan Thanh Hùng

Rất nhiều cầu thủ và huấn luyện viên cũng như các đội bóng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với HLV Phan Thanh Hùng.

Tối 11/8, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng qua đời ở quê nhà Đà Nẵng sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Đằng sau những danh hiệu, di sản mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng để lại cho bóng đá Việt Nam không chỉ nằm ở những hệ thống chiến thuật mà còn từ cách sống của một “người thầy”.

Ông Phan Thanh Hùng xây dựng lối chơi hoa mỹ, đẹp mắt và biến Hà Nội FC từ đội bóng mới thăng hạng và còn non trẻ trở thành thế lực hàng đầu V.League. Cựu danh thủ này 2 lần vô địch V.League và giành thêm Siêu Cúp Quốc gia cùng đội bóng Thủ đô. Thời kỳ huấn luyện viên Phan Thanh Hùng làm việc ở Hà Nội FC cũng là giai đoạn thành công đầu tiên của câu lạc bộ này.

HLV Phan Thanh Hùng qua đời vì cơn bạo bệnh.

Trên trang Facebook chính thức, Hà Nội FC viết: “ Có những người đã đi qua lịch sử của một đội bóng, nhưng dấu ấn họ để lại thì ở lại mãi. HLV Phan Thanh Hùng là một người như thế. Những ngày tháng cùng Hà Nội T&T - tiền thân của CLB Bóng đá Hà Nội, những trận đấu trên sân Hàng Đẫy, những khoảnh khắc cùng các học trò chiến đấu và nâng cao những danh hiệu… tất cả đã trở thành một phần ký ức đẹp trong hành trình của đội bóng Thủ đô.

CLB Bóng đá Hà Nội xin được cùng người hâm mộ nhìn lại những khoảnh khắc ấy - như một lời tri ân dành cho người đã góp phần viết nên những trang đầu tiên của một Hà Nội đầy bản sắc. Những ký ức về HLV Phan Thanh Hùng sẽ luôn ở lại “.

SHB Đà Nẵng - đội bóng quê hương của ông Phan Thanh Hùng bày tỏ: “ HLV Phan Thanh Hùng đã qua đời, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với những người yêu bóng đá Việt Nam, đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng.

Ông là một trong những nhà cầm quân có dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Với bóng đá Đà Nẵng, những đóng góp, tâm huyết và tình yêu của ông dành cho đội bóng sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ.Có những con người rời đi, nhưng những giá trị họ để lại sẽ còn ở lại rất lâu “.

Anh Lê Minh Dũng - cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và U19 Việt Nam bày tỏ rằng chính HLV Phan Thanh Hùng là người đã truyền cảm hứng bóng đá những ngày chuyên gia này mới chập chững bước vào sân chơi chuyên nghiệp.

Một loạt cầu thủ, học trò cũ của ông như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Văn Hữu, Nguyễn Hai Long, Phan Đình Vũ Hải, Jermie Lynch,...đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi HLV Phan Thanh Hùng từ biệt nhân gian ở tuổi 66.

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20, U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn viết lời vĩnh biệt người anh, đồng nghiệp mà ông “vô cùng trân trọng và yêu mến”.

“Em và Anh đã có một hành trình thật đẹp cùng nhau, từ những ngày cùng đá bóng chung một màu áo đội tuyển năm 1993, làm trợ lý cho anh ở đội tuyển Quốc gia, rồi lại cùng nhau khăn gói đi học ở nhiều quốc gia châu Âu,Châu Á. Anh là số ít những HLV Việt Nam có được chứng chỉ Giảng viên bóng đá của FIFA, em luôn tự hào khi được đồng hành cùng Anh trên chặng đường đó.

Nay Anh đã về với cõi vĩnh hằng, để lại trong em và anh em bóng đá một khoảng trống và lòng tiếc thương vô hạn. Em xin cúi đầu tiễn biệt Anh, một người Anh hiền hậu, tận tâm và hết lòng vì bóng đá nước nhà. Mong Anh an nghỉ. Em sẽ luôn nhớ về Anh” , ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.