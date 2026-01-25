"Bóng đá Việt Nam sau nhiều thập kỉ mới có cầu thủ hiếm như Đình Bắc!"

U23 Việt Nam 2-2 (luân lưu 7-6) U23 Hàn Quốc (Tranh hạng ba U23 châu Á 2026)

VCK U23 châu Á đã khép lại với chức vô địch dành cho U23 Nhật Bản, sau khi thắng U23 Trung Quốc đến 4-0 ở trận Chung kết. U23 Việt Nam có tấm HCĐ danh giá, đồng thời ngôi sao Đình Bắc đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Nói về Đình Bắc tại giải này, BLV Quang Huy nhận định: "Khi Đình Bắc đá tốt ở SEA Games, tôi đã có quan điểm rằng bóng đá Việt Nam nhiều thập kỷ qua mới có một tài năng hiếm như vậy. Tất nhiên, với một cầu thủ trẻ, có người cho rằng nhận xét đó hơi quá lời, nhưng tôi hiểu Đình Bắc đã trải qua nhiều va vấp.

Bây giờ, được thi đấu trong một môi trường tốt như Công an Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên giỏi, sự nghiệp của cậu ấy sẽ chỉ đi lên. Vì thế, tôi không ngần ngại khẳng định rằng nhiều thập kỷ nay mới có một cầu thủ hội tụ toàn diện như vậy.

Đình Bắc là Vua phá lưới của VCK U23 châu Á 2026 với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Những cầu thủ toàn diện của các thập niên trước thường không có thể hình tốt, còn Đình Bắc cao 1m80 – rất lý tưởng. Tôi từng nhận xét điều đó trong một khoảnh khắc phấn khích, nhưng không ngờ rằng ở sân chơi châu Á, cậu ấy còn chơi hay đến vậy.

Bốn bàn thắng, hàng loạt kiến tạo, và đặc biệt là khi Đình Bắc vào sân, đối phương luôn phải bố trí người kèm. Có cậu ấy trên hàng công, đối thủ không thể yên tâm dâng cao, bởi luôn có nguy cơ bị phản đòn.

Giải đấu này là rất trọn vẹn. Nếu không có thẻ đỏ thì còn trọn vẹn hơn, nhưng bóng đá trẻ là nơi để trưởng thành qua va vấp. Thẻ đỏ đó cũng là một bài học, và may mắn là không dẫn tới hậu quả xấu cho toàn đội.

Dù cả đội phải rất vất vả trong hiệp phụ, nhưng chiến thắng chung cuộc giúp Đình Bắc cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đó là một cái kết có hậu cho U23 Việt Nam.

Tôi cũng muốn nói thêm về vai trò của người hâm mộ. Sau khi Hàn Quốc thua bán kết, phóng viên và cổ động viên của họ rút về khá nhiều. Trong khi đó, người hâm mộ Việt Nam vẫn ở lại, cổ vũ rất nhiệt tình. Chính sự đồng lòng đó đã tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ.

Bóng đá trẻ rất mong manh, và sau cú ngã sâu trước Trung Quốc, việc được tiếp lửa đã giúp các cầu thủ trở lại đầy nhiệt huyết. Điều này đôi khi cực kỳ quan trọng".

Một nhân tố khác cực kỳ quan trọng giúp U23 Việt Nam đứng hạng ba châu lục năm 2026 chính là HLV Kim Sang-sik. BLV Quang Huy nhận xét về ông thầy người Hàn Quốc:

"Vâng, ông Kim là một huấn luyện viên trẻ, có những sự táo bạo. Đây là giải đấu mà cả thầy và trò đều “vỡ” ra được rất nhiều điều.Thông qua trận gặp Trung Quốc, chắc chắn bản lĩnh sẽ được rèn giũa thêm và ông Kim cũng sẽ có thêm những chiêu thức mới. Tôi nhắc lại chuyện cũ một chút, không phải để chê trách, mà để nói về định hướng phát triển chuyên môn trong tương lai.

Ví dụ, khi đá với Trung Quốc, biết họ thay sáu cầu thủ, khỏe và mạnh như vậy, thì có lẽ không nhất thiết phải nhập cuộc với tâm thế cửa trên. Nếu cần, gặp đội bóng khỏe thì ta có thể chơi theo kiểu giằng co như thời ông Park.

HLV Kim Sang-sik giúp U23 Việt Nam quật ngã cả tập thể từ quê hương ông, U23 Hàn Quốc.

Ông Kim có cái hay riêng, có cách mở trận đấu rất chủ động. Nhưng cũng có những tình huống cần học cách “đóng” trận đấu lại. Nếu cần đá cửa dưới, kéo trận đấu vào hiệp phụ hay luân lưu như trước Hàn Quốc, thì chưa biết ai thắng ai, ít nhất là không rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Nói như vậy để thấy rằng vẫn còn tiếc trận gặp Trung Quốc. Còn đến trận này, tôi biết ngay từ đầu ông Kim sẽ không bị khó xử như ông Park ở ASIAD 2018. Khi đó, Hàn Quốc rất khát thắng, nhiều cầu thủ cần huy chương vàng để tránh nghĩa vụ quân sự, nên áp lực hoàn toàn khác.

Còn hôm nay là trận tranh hạng ba, mang tính an ủi nhiều hơn, nên về tâm lý, cả thầy và trò cũng thoải mái hơn. Nhờ vậy, nhiều ưu điểm được bộc lộ rõ.

Và ở thời điểm này, tôi muốn nhấn mạnh thêm vai trò của Leonai, huấn luyện viên thủ môn. Leonai đã đồng hành cùng đội tuyển và giúp cho các thủ môn tiến bộ rất rõ.

Đình Triệu trước giải đã là thủ môn giỏi, nhưng để bắt hay như ở Asian Cup thì thực sự bất ngờ. Rồi Trung Kiên cũng được nâng lên một tầm, và hôm nay Cao Văn Bình từ ghế dự bị vào cũng cho thấy chất lượng.

Tất cả những điều đó không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta có nhiều thủ môn trẻ giàu tố chất, nhưng bàn tay của Leonai thực sự khác biệt. Đây là vị trí thầm lặng, thường chỉ được nhắc đến trên sân tập, nhưng tác động thì rất lớn.

Tôi hy vọng ekip này sẽ tiếp tục gắn bó để bóng đá Việt Nam có thêm nhiều ngày tháng tươi sáng phía trước. Chặng đường đi chắc chắn còn những gập ghềnh, nhưng nhìn chung, chúng ta có quyền hài lòng".

Về tương lai U23 Việt Nam sắp tới đây, BLV Quang Huy chia sẻ và cũng kết lại câu chuyện: "Một số cầu thủ sẽ chia tay U23 vì đã quá tuổi. Tuy nhiên, vẫn có những cầu thủ trong thành phần dự giải lần này có thể tiếp tục thi đấu tại SEA Games tiếp theo và Asian Cup trong năm nay.

VFF đã quyết định giữ Asian Cup ở lứa U21–U23 để ươm mầm lực lượng trẻ, và như vậy, sẽ có một số cầu thủ của U23 lần này tiếp tục được trao cơ hội.

U23 Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ tiềm năng.

Tôi rất kỳ vọng lứa cầu thủ này sẽ tiếp tục phát triển. Một thuận lợi là hầu hết họ đều đang thi đấu thường xuyên tại V-League. Tôi mong rằng V-League của chúng ta sẽ nâng cao hơn nữa tính thực chiến, sự quyết liệt và tinh thần thi đấu.

Có những cầu thủ khi lên tuyển chơi rất hay, tinh thần màu cờ sắc áo rất rõ, nhưng ở V-League thì không phải trận nào cũng được như vậy. Bóng chết còn nhiều, độ quyết liệt chưa cao.

Tôi hy vọng trong thời gian tới, các trận đấu sẽ có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Đội mạnh gặp đội yếu phải thể hiện được đẳng cấp. Đội yếu gặp đội mạnh phải chơi bằng tinh thần, bằng ý chí.

Khi các trận đấu trở nên khó đoán, khi cửa dưới dám chơi bằng quyết tâm, thì chính những cầu thủ trẻ này sẽ có môi trường tốt để phát huy và trưởng thành".

