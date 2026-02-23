Bóng đá Việt Nam đừng say men chiến thắng!

Đó là tín hiệu buộc bóng đá Việt Nam (BĐVN) phải tỉnh táo, giữa cơn say thành công của năm 2025.

Thành công của tuyển trẻ… chưa phản ánh nền móng CLB trong bóng đá Việt Nam

Năm 2025 khép lại "bội thu" của BĐVN: đội tuyển quốc gia vô địch ASEAN Cup 2024 vào tháng 1-2025; đội U23 bảo vệ ngôi vương và là lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng 7; đội U22 giành huy chương vàng SEA Games 33 vào tháng 12 và huy chương đồng U23 châu Á 2026 vào tháng 1-2026.

U23 Việt Nam giành huy chương đồng U23 châu Á 2026 vào tháng 1-2026



Với thành tích ở giải U23 châu Á 2026, Việt Nam đã có suất dự ASIAD 20 theo tiêu chí của AFC và OCA, trở thành một trong hai đại diện Đông Nam Á đủ điều kiện cùng Thái Lan.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào cúp và huy chương để khẳng định "BĐVN đang rất mạnh", đó có thể là một ảo tưởng nguy hiểm. Bức tranh ở cấp CLB, ngay đầu năm 2026, lại cho thấy gam màu trái ngược.

Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cử đội U21 dự ASIAD 20 là lựa chọn hợp lý về chiến lược khi ưu tiên tích lũy kinh nghiệm cho lứa kế cận. Lực lượng U21 hiện nay không thiếu tiềm năng, từ nội binh đến các cầu thủ Việt kiều.

Bóng đá Việt Nam và sự đóng góp của cầu thủ trẻ ở cấp độ CLB

Nhưng vấn đề đáng quan tâm lại là câu hỏi: bao nhiêu người trong số họ đang là trụ cột ở V-League? Ngay cả Nguyễn Đình Bắc - gương mặt sáng nhất lứa U.23 hiện nay - vẫn chưa có suất đá chính thường xuyên tại CLB. Phần lớn cầu thủ trẻ mới dừng ở mức được trao cơ hội, chứ chưa thật sự chiếm lĩnh vị trí.

So với thế hệ trước, khoảng cách khá rõ. Những Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến hay Văn Quyến, Công Vinh từng là trụ cột CLB và đội tuyển quốc gia khi mới ngoài 20 tuổi. Ngay cả thế hệ á quân U23 châu Á 2018 cũng là những cầu thủ trụ cột ở cấp CLB thi đấu ở V-League và đội tuyển Việt Nam khi mới ngoài 20 tuổi.

Nói đơn giản hơn, ngày trước cầu thủ trẻ mạnh vì họ được chơi nhiều ở CLB. Ngày nay, cầu thủ trẻ nổi bật ở đội tuyển, nhưng lại mờ nhạt ở V-League.

Bóng đá Việt Nam mất điểm trên bảng xếp hạng CLB châu Á

Thất bại đáng tiếc của Công An Hà Nội tại vòng 16 đội AFC Champions League Two - thắng về chuyên môn nhưng thua vì lỗi hành chính - để lại hệ lụy lớn. Việt Nam mất điểm trên bảng hệ số CLB của AFC và bị Singapore vượt qua.

Bảng xếp hạng CLB châu Á khu vực Đông Á của AFC

Từ vị trí thứ 7 Đông Á, Việt Nam rơi xuống thứ 8, chỉ còn hai suất dự ACL Two, trong khi Indonesia đang bám sát phía sau.

Nhìn sang Thái Lan, sự khác biệt thể hiện rõ: Buriram United vào vòng 1/8 ACL Elite; Bangkok United và Ratchaburi vào tứ kết ACL Two.

Các CLB Thái Lan thu về cả tiền thưởng lẫn điểm hệ số, đồng thời có thêm nguồn lực để tái đầu tư. Ngược lại, các CLB Việt Nam dừng bước sớm, mất tiền, mất điểm và dần đánh mất vị thế trên bản đồ châu lục.

Thực tế cho thấy BĐVN đang mạnh ở phần "đỉnh tháp" - đội tuyển trẻ, nhưng yếu ở phần "móng" - giải quốc nội và CLB.

Trong khi đó một nền bóng đá chỉ thật sự mạnh khi cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên ở giải vô địch quốc gia, CLB tiến sâu ở đấu trường châu lục, hệ thống đào tạo - thi đấu có chiều sâu và ổn định.

Hiện tại, Việt Nam mới đáp ứng tốt điều thứ ba ở mức tiềm năng, hai điều còn lại vẫn rất mong manh.

ASIAD 20 là cơ hội cho tương lai

ASIAD (Á vận hội) 20 là sân chơi quan trọng để lứa U.21 tích lũy kinh nghiệm, không phải là thước đó hiện tại. Nhưng ASIAD 20 là bài kiểm tra cho hai - ba năm tới.

CLB Công An Hà Nội thất bại ở vòng 16 đội AFC Champions League Two

Nếu không cải thiện chất lượng V-League, không để cầu thủ trẻ "sống" trên sân mỗi tuần, những tấm huy chương vàng hay huy chương đồng thậm chí là vô địch ASEAN Cup cũng chỉ giống như con sóng cao, rồi nhanh chóng rút xuống khi nhìn vào bảng xếp hạng CLB châu Á.

Năm 2025 xứng đáng được ghi nhận như một năm thành công của các đội tuyển. Nhưng năm 2026 mở ra bằng cú trượt hạng cấp CLB là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh cho tất cả những ai đang say men chiến thắng 2025.

Lạc quan là cần thiết, nhưng nếu lạc quan đến mức tin rằng "BĐVN đang rất mạnh" trong khi cầu thủ trẻ còn ngồi ghế dự bị ở V-League và CLB liên tục dừng sớm ở châu lục, thì đó không còn là niềm tin, mà là ảo tưởng.

Cầu thủ trẻ Việt Nam đang ở đâu tại V-League? Lên tuyển đều, nhưng xuống CLB thì… dự bị: Không ít cầu thủ U.23 được gọi là tương lai của BĐVN, nhưng khi trở về V-League lại chỉ quanh quẩn ghế dự bị hoặc vào sân lúc cuối trận. Nhiều gương mặt được quảng bá là ngọc thô, song cả mùa giải chỉ đá vài trận chính thức. Nếu một cầu thủ 20–21 tuổi không được đá thường xuyên, đó không còn là vấn đề tiềm năng. Còn hiện tại, cầu thủ trẻ Việt Nam nổi bật ở giải trẻ và đội tuyển, nhưng lại "mờ nhạt" trong chính giải VĐQG của mình. Nếu cầu thủ trẻ chỉ được trưởng thành trên… bảng danh sách các đội tuyển U quốc gia mà không được sống bằng nhịp thi đấu ở V-League, thì những tấm huy chương chỉ làm đẹp cho hiện tại, chứ chưa bảo đảm bền vững cho tương lai.



