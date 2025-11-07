Bóng đá Trung Quốc dậy sóng vì HLV mới: Người được chọn có gì đặc biệt?

"Tia sét dội vào giữa tĩnh lặng", Sina bình luận về sự kiện Shao Jiayi thành tân HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc. Trang báo Trung Quốc thể hiện sự bất ngờ khi một HLV mới 45 tuổi, ít kinh nghiệm trận mạc, đã vượt qua loạt ứng viên nặng ký nằm trong tầm ngắm của CFA. Và với trọng trách đặc biệt nặng nề, HLV Jiayi phải làm gì để đưa bóng đá Trung Quốc "rũ bùn" đứng dậy?

"Ghế nóng" ở tuyển Trung Quốc đã bỏ trống 4 tháng, kể từ khi HLV Branko Ivankovic bị sa thải. CFA đã vạch ra 7 tiêu chí quan trọng để lọc ứng viên, với điểm nhấn là: Một HLV có kinh nghiệm ở các giải đấu cấp cao của châu Á, châu Âu. Từ đây, với triều đại mới, CFA kỳ vọng tuyển Trung Quốc được dẫn dắt giành vé dự World Cup 2030.

Với nhiều tiêu chí khác, CFA muốn tuyển mộ một HLV ở độ tuổi trẻ, có triết lý huấn luyện phù hợp. Sina tiết lộ CFA không sẵn sàng trả lương quá cao cho HLV mới. Với nhiều điều kiện khác nhau, những ứng viên từng được dự đoán sáng cửa như Roberto Mancini không phù hợp vì mức lương. Hay là Carlos Queiroz, người xét trên lý thuyết khá phù hợp nhưng đã lớn tuổi (72).

Lựa chọn cuối cùng của CFA, gọi tên HLV Jiayi, gây bất ngờ. Chiến lược gia 45 tuổi là gương mặt đang lên ở giải Trung Quốc, được báo chí thể thao nước này ca ngợi là người tiên phong cải cách tư duy chiến thuật hiện đại cho một CLB ở giải quốc nội.

HLV Jiayi từng thi đấu nhiều năm ở châu Âu cho 1860 Munich và Energie Cottbus. Song, HLV Jiayi khiến không ít người hoài nghi vì kinh nghiệm "cầm sa bàn" còn khiêm tốn. Yangcheng Evening News nhận định "kinh nghiệm quốc tế" của HLV Jiayi chỉ có ở triết lý huấn luyện. Ông Jiayi chưa dẫn dắt CLB chinh chiến ở AFC Champions League và hoàn toàn không có kinh nghiệm cầm quân ở đội tuyển.

Làng bóng đá Trung Quốc chia thành 2 ngả khi nêu quan điểm về việc CFA bổ nhiệm HLV Jiayi. Một luồng ý kiến cho rằng Jiayi chưa đủ tầm. Phần còn lại thì ủng hộ Jiayi với tư cách là HLV quốc nội, am hiểu bóng đá Trung Quốc và sẽ bắt đầu cuộc tái thiết từ con số 0.

"CFA đặt niềm tin vào HLV hoàn toàn không có kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. HLV Jiayi một bước nhảy vọt từ CLB lên dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc đang trong tình trạng hỗn loạn?", một CĐV để lại bình luận bên dưới bài viết của Sohu News . Một CĐV khác bi quan: "Lựa chọn Jiayi có thể hủy hoại HLV trẻ đầy tiềm năng, trong tình cảnh hiện tại của bóng đá Trung Quốc".

Ở chiều ngược lại, các CĐV lạc quan: "Với tình cảnh Trung Quốc hiện tại, HLV đẳng cấp thế giới vẫn không giải quyết được bài toán nan giải. Chọn Jiayi, đập bỏ mọi thứ và xây dựng lại là nước đi tốt".

HLV Jiayi gánh trên vai áp lực nặng nề.

HLV Jiayi tiếp quản Trung Quốc khi đội tuyển đang đứng hạng 93 FIFA. Trước đó, cựu HLV Ivankovic để lại thất vọng nặng nề khi không thể giúp Trung Quốc vượt qua vòng loại ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Phía trước tân HLV Jiayi là đống ngổn ngang, với lực lượng được đánh giá không có nhiều cầu thủ ở đẳng cấp châu lục và lứa cầu thủ trẻ đang lên không có nhiều điểm nhấn.

Sự xuất hiện của HLV Jiayi được kỳ vọng giúp lực lượng tuyển Trung Quốc lột xác, bằng việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Lối chơi của tuyển Trung Quốc được xem là vô hồn dưới thời Ivankovic, sẽ đặt niềm tin vào một HLV có tư duy mới như Jiayi, sẵn sàng áp dụng AI vào công tác huấn luyện.

Đổi lại, đây chẳng khác gì ván cược cho tuyển Trung Quốc khi kinh nghiệm và cái uy trong phòng thay đồ vẫn là dấu hỏi chấm rất lớn với HLV 45 tuổi.