Bóng đá toàn châu Á đảo lộn vì quyết định hoãn Asian Cup 2027

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức thông báo hoãn VCK Asian Cup, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho bóng đá châu lục và chấm dứt nhiều tháng đồn đoán dai dẳng về số phận của giải đấu. Quyết định này dẫn theo hàng loạt xáo trộn ở từng quốc gia tham dự VCK.

Theo kế hoạch ban đầu, giải đấu dự kiến kéo dài trong 1 tháng với sự góp mặt của 24 đội tuyển quốc gia tranh tài tại 8 địa điểm khác nhau thuộc ba thành phố lớn của Saudi Arabia: Riyadh, Jeddah và Khobar. Thể thức bốc thăm đã hoàn tất, lịch thi đấu cũng đã được ấn định.

Nhưng bây giờ, AFC sẽ phải trình lên FIFA lịch thi đấu mới và cả khả năng thay đổi địa điểm. Việc phải hoãn một sự kiện quy mô như vậy chắc chắn tạo ra xáo trộn không nhỏ cho cả ban tổ chức lẫn các đội tuyển tham dự.

Hệ quả trực tiếp của việc dời lịch thi đấu Asian Cup là hàng loạt liên đoàn bóng đá trên khắp châu Á giờ đây phải đối mặt với bài toán nan giải về nhân sự, đặc biệt là vị trí ban huấn luyện. Vì rất nhiều đội tuyển chỉ ký hợp đồng với các HLV đến hết Asian Cup 2027.

Thông thường, một kỳ Asian Cup đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ chiến lược bốn năm, sau đó các đội tuyển sẽ chuyển hướng tập trung hoàn toàn sang chiến dịch vòng loại World Cup 2030. Nhiều bản hợp đồng HLV đã được thiết kế một cách có chủ đích để kết thúc ngay sau giải đấu này.

HLV Tony Popovic chỉ có hợp đồng ngắn hạn với đội tuyển Australia

Trường hợp của đội tuyển Việt Nam là một ví dụ điển hình. HLV Kim Sang-sik chỉ còn hợp đồng đến tháng 2/2027, nghĩa là vừa hết VCK Cúp châu Á. Tương tự là đội tuyển Australia. HLV Tony Popovic, người vừa xuất sắc đưa Socceroos lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026, đã có một quyết định đáng chú ý vào tháng 9.

Thay vì đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn 4 năm, ông đã chọn một cam kết ngắn hạn hơn, chỉ kéo dài đến khi kết thúc Asian Cup. Vào thời điểm đó, Popovic chia sẻ: “Tôi tự nguyện cống hiến đến hết Asian Cup. Tương lai dài hạn của tôi sẽ được thảo luận kỹ lưỡng với Liên đoàn Bóng đá Australia. Tôi biết di sản mà mình sẽ để lại. Và nếu người khác tiếp tục di sản đó, điều đó cũng tốt”. Giờ đây, khi Asian Cup bị hoãn, LĐBĐ Australia và Popovic sẽ phải ngồi lại để điều chỉnh kế hoạch.

Đội tuyển Hàn Quốc cũng rơi vào tình cảnh khó xử không kém. Sau một kỳ World Cup không như kỳ vọng, cơ quan điều hành bóng đá nước này đã quyết định bổ nhiệm Robert Moreno vào vị trí HLV tạm quyền hồi tháng 9.

Cựu thuyền trưởng đội tuyển Tây Ban Nha được trao một bản hợp đồng kéo dài đến cuối tháng 11, với điều khoản có thể gia hạn thêm 2-3 tháng để dẫn dắt đội tuyển xứ Kim chi tham dự Asian Cup. KFA dự định sẽ dựa vào thành tích tại giải đấu châu lục để đưa ra quyết định bổ nhiệm chính thức.

Đội tuyển Hàn Quốc chỉ đang được dẫn dắt bởi một HLV tạm quyền

Tuy nhiên, với việc giải đấu bị dời lại, KFA giờ đây phải đưa ra một quyết định mang tính rủi ro cao về chiếc ghế HLV trưởng. Họ sẽ không có bất kỳ bài kiểm tra thực tế nào để đánh giá năng lực của Moreno.

Ở một diễn biến khác, Nhật Bản dường như đã có những bước chuẩn bị mang tính hệ thống hơn nhưng vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng. Sau chiến dịch World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) gia hạn hợp đồng với HLV Hajime Moriyasu.

Tuy nhiên ràng buộc chỉ còn hạn đến khi kết thúc Asian Cup. "Ông Moriyasu đã chứng minh được khả năng chiến thắng ở châu Á. Và chúng tôi hy vọng ông ấy có thể làm được điều đó bằng cách giành chức vô địch Cúp châu Á", chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto phát biểu lúc bấy giờ.

Theo các nguồn tin ở Nhật Bản, JFA sẽ để ông Go Oiwa, HLV tuyển U23 Nhật Bản vừa vô địch Asiad 2026, thay thế Moriyasu dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào đầu năm sau. Tiếc rằng, kế hoạch chuyển giao giờ đây chắc chắn sẽ phải được tính toán lại.

HLV Felix Sanchez vừa ký với đội tuyển Bahrain và chưa có cơ hội thể hiện

Tại Iraq, HLV Graham Arnold cũng đã ký một bản hợp đồng gia hạn sau World Cup bao gồm cả kỳ Asian Cup sắp tới. Và tương lai của ông cũng cần được liên đoàn nước này xem xét lại trong bối cảnh lịch thi đấu mới chưa được xác định rõ ràng.

Với các đội tuyển Bahrain, UAE… thì vị tân HLV của họ lại lỡ cơ hội thể hiện mình. HLV Dalic đã lên kế hoạch rất chi tiết cho mục tiêu Asian Cup 2027 cùng đội tuyển UAE. Tuy vậy, kế hoạch sẽ phải gác lại. Trong khi đó ở tuyển Bahrain, tân HLV Felix Sanchez vừa được bổ nhiệm vào tháng trước sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” ở giải đấu mà ông kỳ vọng sẽ có dịp thể hiện tài năng.

Tóm lại, việc hoãn Asian Cup không chỉ là sự thay đổi lịch trình của một sự kiện thể thao lớn mà còn tạo ra hiệu ứng domino. Nó buộc các nền bóng đá trong khu vực phải định hình lại chiến lược nhân sự và quá trình chuẩn bị cho chặng đường dài hướng tới World Cup 2030, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực vẫn còn nhiều biến động.