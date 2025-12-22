Bóng đá Thái Lan thua bẽ bàng ở SEA Games, nữ tỷ phú Madam Pang bị chỉ trích, yêu cầu phải xin lỗi

Dù đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 33, nhưng thất bại toàn diện ở cả 4 nội dung bóng đá đang đẩy Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào một cuộc khủng hoảng. Với vị thế chủ nhà, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) từng tự tin đặt mục tiêu thâu tóm toàn bộ 4 tấm HCV ở các nội dung: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Tuy nhiên, kết quả nhận về chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Nỗi đau lớn nhất đến từ môn bóng đá nam khi đội tuyển U22 Thái Lan gục ngã 2-3 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết. Cùng lúc đó, "niềm tự hào" futsal nam cũng gây sốc khi để thua thảm hại 1-6 trước Indonesia. Việc trắng tay ở tất cả các mặt trận bóng đá trọng điểm đã biến thành tích nhất toàn đoàn của thể thao Thái Lan không trọn vẹn trong mắt người hâm mộ nước này.

Tờ Matichon Thái Lan đã có bài viết gay gắt chỉ trích sự im lặng của người đứng đầu FAT. Tờ này nhấn mạnh rằng bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà còn là niềm tự hào dân tộc, và việc thất bại ngay trên sân nhà là một "gáo nước lạnh" cần được giải trình rõ ràng.

"Việc không giành được bất kỳ HCV nào khiến bà Madam Pang rơi vào trạng thái im lặng. Điều bà cần làm lúc này là gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ – những người đã kỳ vọng rất nhiều và bắt đầu một cuộc cải tổ hệ thống thực sự," tờ Matichon bình luận.

Truyền thông Thái Lan yêu cầu Madam Pang xin lỗi (Ảnh: FAT)

Sau thất bại của U22 Thái Lan, Madam Pang chỉ xuất hiện ngắn ngủi trước báo giới Thái Lan với vỏn vẹn hai chữ "đau lòng" và không thực hiện bất kỳ buổi họp báo chính thức nào để phân tích nguyên nhân thất bại. Thay vào đó, nữ tỷ phú chỉ đăng tải đoạn video chúc mừng thành công của bóng đá Việt Nam trên trang cá nhân. Thái độ này bị truyền thông nội địa đánh giá là thiếu trách nhiệm trước một cuộc khủng hoảng thành tích.