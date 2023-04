Bóng đá Thái Lan muốn ban tổ chức SEA Games nghĩ cho an toàn của cầu thủ

Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ SEA Games 32 đưa á quân Thái Lan nằm ở bảng B, lần lượt gặp Singapore (15g30 ngày 3-5), Lào (15g30 ngày 6-5) và Campuchia (19g30 ngày 9-5). Nếu thi đấu đúng với đẳng cấp của mình, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Naruphol Kaenson sẽ giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Chủ nhà Campuchia vẫn là đối thủ lớn nhất của bóng đá nữ Thái Lan ở vòng bảng. Tuy nhiên, theo HLV Naruphol Kaenson, có một "đối thủ" khác trở ngại không kém, đó là vấn đề thời tiết. Trái ngược Campuchia hưởng đặc quyền chơi 3 trận vòng bảng vào lúc 19g30, với tiết trời ban đêm dịu mát, thì Thái Lan phải thi đấu 2 trận đầu vào lúc 15g30 chiều, đi kèm nhiệt độ được dự báo không dưới 35 độ C.

"Tôi thừa nhận cũng có lo ngại về vấn đề thời tiết. Nhưng khi lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 32 như vậy, thì buộc chúng tôi phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng nếu ban tổ chức lắng nghe ý kiến của các đội, muốn đảm bảo an toàn tính mạng của cầu thủ, thì những biện pháp hỗ trợ nên được chuẩn bị. Chúng ta phải coi vấn đề này rất quan trọng, bởi đây không chỉ là một sự kiện thể thao quốc tế. Như các bạn đã biết, trong thời gian vừa qua, thời tiết ở các nước trong Đông Nam Á có nhiệt độ rất cao. Sức khỏe của cầu thủ rất quan trọng, nếu xảy ra say nắng sẽ có thể trở thành một vấn đề lớn. Tôi muốn yêu ban tổ chức suy nghĩ về sự an toàn của các cầu thủ vào thời điểm này", tờ Siam Sports dẫn lời phát biểu của HLV Naruphol Kaenson.

Ông Naruphol Kaenson chỉ là HLV tạm quyền dẫn dắt đội tuyển nữ Thái Lan tham dự SEA Games 32.

"Không thể phủ nhận vấn đề thời tiết oi bức sẽ tác động đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Nhưng chúng tôi không phải lấy đây là lý do, lời ngụy biện nếu dẫn đến kết quả không tốt ở SEA Games 32. Bởi không chỉ Thái Lan, các đội khác cũng phải ra sân với khung giờ thi đấu nắng nóng như vậy. Tôi chỉ muốn các đội cũng nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này", nhà cầm quân này tiếp lời.



HLV Naruphol Kaenson chia quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 của đội tuyển nữ Thái Lan thành 2 giai đoạn. Với giai đoạn đầu tiên diễn ra từ ngày 10 đến 16-4 với 28 cầu thủ. Sau đó, toàn đội tạm "xả trại" trước khi hội quân trở lại vào ngày 24-4. Trong khoảng thời gian này, ban huấn luyện sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ để lên đường sang thủ đô Phnom Penh vào ngày 29-4.

Lần gần nhất bóng đá nữ Thái Lan đoạt huy chương vàng SEA Games đã từ năm 2013, tổ chức ở Myanmar. Trong 3 kỳ SEA Games tiếp theo (ngoại trừ năm 2017 ở Malaysia), đội tuyển xứ chùa Vàng phải ngước nhìn Việt Nam được hưởng trọn niềm vui trên đỉnh vinh quang. Mục tiêu của đội tuyển nữ Thái Lan ở kỳ SEA Games 32 là giành lại "ngôi hậu", nhưng điều không dễ dàng trước những thử thách, áp lực rất lớn đến từ Việt Nam và Philippines, 2 đội tuyển đã giành vé dự World Cup nữ 2023.