Bóng đá Thái Lan gặp cảnh đáng báo động, lo ngại tụt sâu trước ĐT Việt Nam

Báo Thái Lan lo ngại việc cầu thủ nội ít được đá chính tại Thai League 1 có thể khiến đội tuyển quốc gia lép vế trước Việt Nam.

Bóng đá Thái Lan đang đối mặt với một vấn đề đáng lo ngay từ giải đấu hàng đầu quốc nội. Theo thống kê được Siamsport đưa ra sau vòng mở màn Thai League 1 mùa giải 2026/27, chỉ 73 trong tổng số 176 cầu thủ Thái Lan được đăng ký có tên trong đội hình xuất phát.

Con số này tương đương 41,5%, tức trung bình mỗi CLB chỉ sử dụng hơn 4 cầu thủ nội trong đội hình chính. Đây là thực trạng khiến truyền thông xứ Chùa Vàng đặt câu hỏi về khả năng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho đội tuyển quốc gia.

Nguyên nhân được cho là đến từ việc các CLB Thai League 1 được phép sử dụng tối đa 7 cầu thủ nước ngoài trong đội hình xuất phát. Nếu các đội bóng tận dụng hết hạn ngạch, số cầu thủ Thái Lan được trao cơ hội đá chính sẽ càng bị thu hẹp.

Các CLB Thai League ưa chuộng sử dụng cầu thủ ngoại hơn nội.

Siamsport đặt vấn đề liệu việc cầu thủ bản địa ít được thi đấu thường xuyên ở cấp CLB có tác động trực tiếp tới đội tuyển quốc gia hay không. Khi thời lượng ra sân bị hạn chế, các tuyển thủ Thái Lan sẽ khó duy trì phong độ, tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn một cách ổn định.

Đáng chú ý, vấn đề này còn liên quan tới mâu thuẫn giữa lợi ích của CLB và đội tuyển. Truyền thông Thái Lan cho rằng một nghịch lý đang tồn tại khi một số CLB từng không muốn nhả cầu thủ cho đội tuyển ở những giải đấu không thuộc FIFA Days như ASEAN Cup hay SEA Games, nhưng khi mùa giải quốc nội khởi tranh, những cầu thủ này lại không được sử dụng thường xuyên.

Một ý kiến nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ Thái Lan chỉ ra: “Các CLB Thái Lan kiên quyết không nhả quân cho đội tuyển ở các giải đấu không thuộc FIFA như ASEAN Cup hay SEA Games. Nhưng rồi khi bước vào mùa giải mới, họ cũng chẳng sử dụng họ là bao”.

Sau ASEAN Cup 2026, truyền thông Thái Lan từng dành sự chú ý tới cách bóng đá Việt Nam ưu tiên đội tuyển quốc gia, trong đó các CLB chủ động tạo điều kiện để cầu thủ tập trung cùng đội tuyển. Cách làm này tiếp tục được nhắc lại khi bóng đá Thái Lan đứng trước nguy cơ gặp khó về lực lượng trong thời gian tới.

Cây viết Bangpakong thậm chí cho rằng một số CLB lớn tại Thái Lan đang có tiếng nói quá lớn trong việc quyết định nhân sự cho đội tuyển.

“Một số CLB lớn đôi khi viện đủ thứ lý do, khiến cầu thủ của họ phải rút khỏi đội tuyển vào phút chót. Đây là chuyện chúng ta thường xuyên gặp trong thời gian gần đây. Trong hệ thống bóng đá Thái Lan hiện nay, các CLB lớn thường có quyền lực lớn hơn cả đội tuyển quốc gia”, Bangpakong nhận định.

Truyền thông Thái Lan lo ngại ĐTQG sẽ ngày càng tụt hậu so với ĐT Việt Nam, khi các cầu thủ nội ít được ra sân ở Thai League 1.

Thực trạng này càng đáng chú ý trong bối cảnh đội tuyển Thái Lan chuẩn bị bước vào FIFA ASEAN Cup 2026. Đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ có cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 29/9, trong trận đấu được xem là một trong những màn so tài đáng chú ý của khu vực.

Theo truyền thông Thái Lan, thống kê chỉ 73/176 cầu thủ bản địa được đá chính ở vòng mở màn Thai League 1 là dấu hiệu đáng báo động. Nguồn cầu thủ phục vụ đội tuyển đang bị hạn chế ngay tại giải đấu quốc nội, trong khi các CLB ngày càng phụ thuộc vào ngoại binh.

Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan phải nhìn nhận lại khoảng cách với Việt Nam. Nếu không giải quyết được bài toán thời lượng thi đấu và cơ hội phát triển dành cho cầu thủ nội, đội tuyển Thái Lan có thể tiếp tục gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh với Việt Nam ở cấp độ khu vực.