Bóng đá SEA Games lại “có biến”, một đội tuyển bất ngờ “quay xe” vào phút chót

Đầu tháng 8/2025, đội tuyển U22 Singapore bất ngờ vắng mặt trong danh sách đăng ký sơ bộ của đoàn thể thao Singapore. Nguyên nhân đến từ việc Hội đồng Olympic Singapore (SNOC) có yêu cầu về mặt thành tích với các đội tuyển tham dự SEA Games.

U22 Singapore đã bị loại từ vòng bảng môn bóng đá nam trong 5 kỳ SEA Games gần nhất. Tại giải đấu năm 2023, đội bóng Đảo quốc Sư tử thậm chí xếp thứ 10/10 đội góp mặt. Thành tích của họ thua cả Lào và Timor Leste. Điều này khiến U22 Singapore bị SNOC gạt khỏi danh sách và đứng trước nguy cơ vắng mặt tại SEA Games lần đầu tiên trong 56 năm.

Tuy nhiên, LĐBĐ Singapore (FAS) đã lật ngược tình thế. Theo ông Forrest Li – chủ tịch FAS, các khúc mắc đã được giải quyết sau khi FAS làm việc với SNOC. Và đội tuyển U22 Singapore sẽ được tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33.

Sau vụ việc của bóng đá Singapore, danh sách các đội góp mặt ở SEA Games 33 vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Bởi đội tuyển U22 Brunei nhiều khả năng sẽ không dự giải, theo báo chí Thái Lan đưa tin. Ngoài ra, khả năng tham dự của U22 Campuchia vẫn còn bỏ ngỏ.

Số lượng đội bóng đá nam tham dự SEA Games vẫn chưa được xác định chắc chắn

Môn bóng đá nam SEA Games 33 ban đầu dự kiến có 11 đội tham dự và chia làm 3 bảng đấu. Nhưng nếu như số lượng đội tuyển thay đổi, không loại trừ khả năng ban tổ chức cũng phải điều chỉnh điều lệ giải.

Theo lịch được ban tổ chức công bố, vòng bảng môn bóng đá nam diễn ra từ 3/12 đến 12/12, vòng bán kết diễn ra vào ngày 15/12. Trận tranh hạng ba và chung kết tổ chức vào ngày 18/12. Các trận đấu vòng bảng dự kiến diễn ra ở 3 địa điểm khác nhau tại Thái Lan. Vòng bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết thi đấu ở SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Trong lịch sử môn bóng đá nam SEA Games, U22 Thái Lan là đội giàu thành tích nhất, U22 Indonesia đang là ĐKVĐ. U22 Việt Nam đã vô địch 2 lần vào các năm 2019 và 2022.