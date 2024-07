Bóng đá nữ Olympic Paris 2024: Canada thắng chật vật sau bê bối quay lén đối thủ

Các nữ tuyển thủ Canada thắng chật vật ở trận ra quân Olympic Paris 2024 sau bê bối quay lén đối thủ. ẢNH: GETTY IMAGES

22 giờ tối 25-7 (giờ Việt Nam), môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 chính thức khởi tranh với hai trận đầu tiên thuộc vòng bảng giữa Canada - New Zealand (bảng A) và Nhật Bản - Tây Ban Nha (bảng C). Sự chú ý của bóng đá nữ thế giới được dồn về Canada, khi nhà vô địch Olympic Tokyo 2020 đối diện với bê bối quay lén hai buổi tập của New Zealand.

Áp lực rất lớn từ vụ việc khiến Ủy ban Olympic Canada phải đuổi một thành viên trong ban huấn luyện và một thành viên khác thuộc tổ hậu cần của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia này về nước. Thậm chí, HLV Bev Priestman chủ động không tham gia chỉ đạo trực tiếp trận đấu ra quân.

Chính sức ép ở hậu trường khiến các cô gái Canada gặp nhiều khó khăn trong đấu mở màn cho hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng Olympic. Thậm chí, đại diện đến từ Bắc Mỹ còn bị Mackenzie Barry ghi bàn thắng mở điểm cho New Zealand ở phút 13. Sau đó, Canada đẩy cao đội hình. Trước hàng thủ được tổ chức kỷ luật bên phía đối thủ, các học trò của HLV Priestman phải đợi đến phút bù giờ cuối cùng ở hiệp 1 mới có bàn thắng gỡ hòa được thực hiện bởi Cloe Lacasse.

Canada tiếp tục ép sân trong hiệp 2. Đến phút 79, nỗ lực của nhà đương kim vô địch được đền đáp, khi Evelyne Viens ấn định chiến thắng 2-1. Ba điểm ra quân đầy chật vật, song sẽ tiếp thêm tự tin để các cầu thủ Canada có thể vượt qua khó khăn hiện tại.

Nhà vô địch World Cup nữ 2023 Tây Ban Nha ngược dòng thắng đại diện đến từ châu Á là Nhật Bản.

Ở trận đấu cùng giờ, nhà đương kim vô địch World Cup nữ 2023 là Tây Ban Nha cũng trải qua 90 phút thi đấu nhọc nhằn với Nhật Bản, trước khi đại diện của châu Âu được tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Tương tự Canada, Tây Ban Nha bị dẫn điểm trước ở phút 13, khi bàn thắng của Aoba Fujino đã mang đến niềm vui cho Nhật Bản. Nhưng 9 phút sau, Aitana Bonmati giúp cô trò HLV Montserrat Tome quân bình tỷ số hòa. Đến phút 74, tiền đạo thuộc biên chế Arsenal là Mariona Caldentey đã ghi bàn thắng quyết định, mang về chiến thắng đầy cảm xúc cho Tây Ban Nha.