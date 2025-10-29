Bóng đá Malaysia rò rỉ bức ảnh gây "phẫn nộ", chủ tịch FIFA bị liên đới, Liên đoàn phải thanh minh

Mới đây, người hâm mộ bóng đá Malaysia không khỏi bức xúc khi bức ảnh cựu Tổng thu ký FAM Noor Azman Rahman, người vừa bị Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đình chỉ công tác, bất ngờ xuất hiện trong một sự kiện có sự góp mặt của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch danh dự FAM Hamidin Amin.

Theo tờ Stadium Astro, bức ảnh được chụp ngay tại trụ sở của FAM, trong một sự kiện quan trọng diễn ra tuần qua. Điều khiến dư luận Malaysia phẫn nộ là việc ông Noor Azman Rahman — Tổng thư ký FAM vừa bị đình chỉ hôm 17/10 — vẫn có mặt tại trụ sở dù đã bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Bước ảnh gây xôn xao bóng đá Malaysia với sự xuất hiện lần lượt từ trái qua: Chủ tịch danh dự FAM Hamidin Amin, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và cựu Tổng thu ký FAM Noor Azman Rahman.

Trước đó, ông Noor Azman là người đầu tiên lên tiếng khi FIFA ra án phạt với bóng đá Malaysia do vi phạm điều 22 của Bộ luật Kỷ luật (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc hồ sơ cầu thủ nhập tịch. Khi đó, ông giải thích:

“FAM xin thông báo rằng chúng tôi đã phát hiện ra một lỗi kỹ thuật trong quy trình nộp hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. Tuy nhiên, FAM xin nhấn mạnh rằng các cầu thủ liên quan là công dân Malaysia hợp pháp.”

Phát biểu này được xem là nguyên nhân khiến ông Noor Azman bị đình chỉ ngay lập tức. FAM khẳng định ông không được đặt chân tới trụ sở hay tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá nào kể từ ngày 17/10.

Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất đã khiến nhiều CĐV Malaysia cảm thấy bị “phản bội”. Tờ Stadium Astro đặt nghi vấn gay gắt:

“FAM có đang lừa dối tất cả chúng ta không? Ông Noor Azman bị đình chỉ nhưng vẫn xuất hiện ở trụ sở, trong sự kiện có Chủ tịch FIFA. Vậy việc đình chỉ đó có thật sự diễn ra không?”.

Cựu tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman bị nghi vẫn làm việc bình thường dù đã bị đình chỉ.

Trước làn sóng chỉ trích, FAM buộc phải lên tiếng giải thích. Người phát ngôn của Liên đoàn cho biết:

“Ông Noor Azman có mặt với tư cách cá nhân và không đại diện cho FAM. Ông ấy không tham gia bất kỳ hoạt động chính thức nào.”

Đại diện FAM nhấn mạnh thêm: “Kể từ khi bị đình chỉ công tác ngày 17/10, ông Noor Azman Rahman không tham dự bất kỳ cuộc họp hay chương trình chính thức nào của FAM.”

Dù vậy, làn sóng hoài nghi trong dư luận Malaysia vẫn chưa lắng xuống. Nhiều người cho rằng FAM đang “đánh lừa” công chúng về mức độ xử lý nội bộ, nhất là khi vụ việc liên quan đến án phạt nghiêm trọng từ FIFA vẫn chưa khép lại.