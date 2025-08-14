Bóng đá Malaysia chính thức thoát án phạt từ FIFA

Trước thềm mùa giải 2025/26, cả 2 hạng đấu cao nhất của bóng đá Malaysia là Super League và A1 Semi-Pro League đều gặp rắc rối với lệnh cấm từ FIFA. Cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới ban hành lệnh cấm với các CLB Kelantan The Real Warriors (Super League) và Kelantan Red Warrior (A1 Semi-Pro League).

Nguyên nhân bởi FIFA cho rằng 2 đội bóng trên phải chịu trách nhiệm trước những khiếu nại về chuyện nợ lương cầu thủ. Kelantan The Real Warriors bị cấm đăng ký thêm cầu thủ mới. Trong khi Kelantan Red Warrior thậm chí còn chưa kịp đăng ký bất kỳ cầu thủ nào mùa giải 2025/26.

Nhưng cả 2 đội bóng đã kịp thời giải quyết những khúc mắc và giải trình lên FIFA trong nửa đầu tháng 8/2025. Truyền thông Malaysia cho biết, Kelantan The Real Warriors và Kelantan Red Warrior đều đã được cấp phép hoạt động bình thường.

Kelantan Red Warrior ra mắt đội hình cho mùa giải 2025/26

Kelantan The Real Warriors hiện đã chơi 2 trận đầu tiên mùa giải Super League 2025/26. Còn Kelantan Red Warrior được ban tổ chức A1 Semi-Pro League ưu tiên hoãn 2 lượt trận đầu tiên. Sau khi được FIFA cấp phép, đội bóng này dự kiến sẽ nhập cuộc từ lượt trận thứ ba mùa giải 2025/26.

Việc 2 CLB Kelantan The Real Warriors và Kelantan Red Warrior có thể hoạt động bình thường là tin vui lớn đối với bóng đá Malaysia. 2 hạng đấu cao nhất đều tiếp tục diễn ra theo kế hoạch mà không cần phải tước quyền thi đấu của CLB nào.