Bóng đá “mắc kẹt” giữa bất ổn toàn cầu

Trước đây, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) từng khẳng định: "Thể thao không liên quan đến chính trị". Dù vậy, những diễn biến mới nhất tại Trung Đông và Mexico đã cho thấy các biến động an ninh đang tác động trực tiếp, thậm chí làm tê liệt nhiều hoạt động thể thao quốc tế.

Đội tuyển Iraq chưa thể xin thị thực nhập cảnh vào Mexico (Ảnh: AFC)

Một trong những ví dụ điển hình là trường hợp của đội tuyển quốc gia Iraq. Đại diện Tây Á này sắp sửa bước vào trận play-off liên lục địa để giành tấm vé tham dự World Cup 2026. Theo dự kiến, loạt play-off liên lục địa sẽ được tổ chức tại Mexico từ ngày 26 đến 31-3 tới.

Hiện tại, trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, HLV trưởng của Iraq là Graham Arnold vẫn đang "mắc kẹt" tại UAE vì lệnh đóng cửa không phận. Ngoài ra, nhiều đại sứ quán cũng đã "đóng băng", bao gồm cả cơ quan ngoại giao của Mexico ở khu vực Tây Á. Điều này khiến một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện tuyển Iraq chưa thể xin thị thực nhập cảnh vào Mexico.

Bên cạnh đó, những khó khăn của Iraq chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Ngay ở Mexico, quốc gia đồng đăng cai World Cup sắp tới, ban tổ chức cũng phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng.

Cuối tháng 2 vừa qua, tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm tại quốc gia Bắc Mỹ này đã khiến hơn 12.000 người mất tích. Đáng chú ý, bạo lực nổ ra ở Guadalajara, một trong 3 thành phố sẽ tổ chức các trận đấu của World Cup 2026 tại Mexico.

Mới đây, người đứng đầu Trung tâm Điều phối World Cup của Mexico Roman Villalvazo Barrios cho biết nước này chuẩn bị triển khai kế hoạch "Kukulkan" nhằm đảm bảo an ninh tại giải đấu mùa hè này.

Theo đó, 20.000 quân nhân, 55.000 cảnh sát, 24 máy bay, hệ thống chống máy bay không người lái và chó nghiệp vụ sẽ được huy động để bảo vệ người hâm mộ và các đội tuyển đến Mexico dự World Cup.

Qatar nhiều khả năng không thể tổ chức trận Finalissima vì làn sóng leo thang quân sự (Ảnh: AS)

Ngay tại Trung Đông, các trận đấu tại cả 3 giải cấp CLB của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khu vực phía Tây đều bị tạm hoãn vô thời hạn. Ở Qatar, nơi sẽ diễn ra trận Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa Argentina và Tây Ban Nha ngày 27-3, tình hình cũng không khả quan hơn.

Có khoảng 5.000 người Tây Ban Nha đang "mắc kẹt" tại Doha, bao gồm vợ và đứa con 3 tháng tuổi của cầu thủ Raúl de Tomás.

Khi cả thế giới đang trông chờ đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong chưa đầy 100 ngày nữa. Thể thao, dù mang tinh thần đoàn kết và hòa bình, vẫn khó tránh khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy của những biến động ngoài sân cỏ.



