Bóng đá châu Phi rúng động: 7 tuyển thủ bỏ trốn sau chiến thắng lịch sử của đội nhà

Theo xác nhận từ HLV trưởng Hesham Yakan, nhóm cầu thủ trên đã không trở lại cùng đội sau trận thắng Eswatini ở vòng sơ loại Cúp châu Phi (diễn ra ở Nam Phi) hôm 31/3 vừa qua. Khi trận đấu khép lại, toàn đội Eritrea về đại bản doanh. Một lúc sau, trưởng đoàn phát hiện 7 tuyển thủ không đi cùng đội. Các thành viên trong đội chờ nhóm người này để lên chuyến bay về nhưng họ vẫn bặt vô âm tín.

Hôm sau, 7 cầu thủ đã không lên chuyến bay trở về nước. Một số nguồn tin nhận định họ có thể vẫn ở lại Nam Phi hoặc tìm cách di chuyển sang các quốc gia phát triển hơn để xin tị nạn.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 7/4, HLV Hesham Yakan kết luận các học trò của mình đã “cao chạy xa bay”. “Hầu hết trong số họ là cầu thủ dự bị”, Yakan nói thêm. “Tôi tin rằng họ đang cố gắng tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở các quốc gia giàu có hơn. Tôi không nghĩ họ sẽ tiếp tục chơi bóng đá nữa”.

Đội tuyển Eritrea vừa thắng Eswatini

Bộ trưởng Thông tin Eritrea, Yemane Gebremeskel, đã từ chối bình luận khi được Reuters liên hệ. Người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Quốc gia Eritrea cũng không trả lời. “Những cầu thủ này nghèo. Đây là lần đầu tiên họ đi máy bay,” một nguồn tin thân cận với đội tuyển Eritrea cho biết. “Mục đích của họ là tìm việc làm ở nước khác và cải thiện thu nhập”.

Chiến thắng trước Eswatini mang ý nghĩa đặc biệt với Eritrea, khi họ giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-1 và đánh dấu lần đầu góp mặt trở lại ở vòng loại AFCON sau gần 2 thập kỷ. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị phủ bóng bởi sự cố nghiêm trọng này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu bóng đá Eritrea rơi vào tình trạng tương tự. Trong quá khứ, nhiều cầu thủ nước này từng “đào tẩu” khi thi đấu quốc tế, buộc Liên đoàn bóng đá Eritrea phải hạn chế tham dự các giải đấu vì lo ngại mất lực lượng.