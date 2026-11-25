Sau hai lượt trận vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026, các đại diện bóng đá châu Á đang trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược.

Đội tuyển U17 Việt Nam sau 2 trận đang có 1 điểm. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trong khi Hàn Quốc sớm giành quyền đi tiếp, Australia và Saudi Arabia đứng trước cơ hội lớn, nhà đương kim vô địch châu Á Nhật Bản lại lâm vào thế khó. Với U17 Việt Nam, điểm số lịch sử trước New Zealand đã mở ra hy vọng kéo dài hành trình trên đất Qatar.

Những gam màu đối lập

Bóng đá châu Á có 9 đại diện góp mặt tại U17 World Cup 2026, gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan, Saudi Arabia, Tajikistan, Việt Nam và chủ nhà Qatar. Sau hai lượt trận, Hàn Quốc là đội có thành tích ấn tượng nhất khi toàn thắng, ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới.

Sau chiến thắng 3-0 trước Uganda ở trận ra quân, các cầu thủ trẻ Hàn Quốc tiếp tục đánh bại New Caledonia 6-0, sớm giành quyền vào vòng 32 đội. Cuộc đối đầu với Ecuador ở lượt cuối sẽ quyết định ngôi đầu bảng B, đồng thời tạo cơ hội để đại diện Đông Á hướng đến thành tích toàn thắng tại vòng bảng.

Australia cũng thể hiện phong độ đáng chú ý khi đánh bại Argentina 2-0 trước khi hòa Đan Mạch 0-0. Với 4 điểm, đội bóng xứ sở chuột túi đang dẫn đầu bảng C và nắm quyền tự quyết trước cuộc đối đầu Mozambique.

Một trong những bất ngờ thú vị nhất đến từ Saudi Arabia. Sau thất bại 2-3 trước Uruguay, đại diện Tây Á đã đánh bại ứng viên vô địch Pháp với tỷ số 1-0. Chiến thắng ấy giúp Saudi Arabia rộng đường đi tiếp khi đối thủ ở lượt cuối chỉ là Haiti, đội đã thua cả hai trận.

Uzbekistan cũng kịp trở lại đường đua bằng chiến thắng 6-2 trước Jamaica sau thất bại 1-2 trước Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, thử thách dành cho đại diện Trung Á ở lượt cuối bảng E sẽ rất lớn khi phải đối đầu với Italy, đội đã toàn thắng và ghi đến 8 bàn.

U17 Hàn Quốc sớm giành vé đi tiếp sau 2 trận toàn thắng. Ảnh: FIFA

Trong khi đó, Tajikistan phần nào đánh mất lợi thế sau chiến thắng 5-3 trước Cuba ở ngày ra quân khi để thua Croatia 0-4. Với 3 điểm cùng hiệu số -2, đội bóng này sẽ phải hết sức thận trọng trong cuộc đối đầu với Senegal, đại diện châu Phi vừa thắng Cuba đến 9-0.

Chủ nhà Qatar cũng đang chịu sức ép sau thất bại 0-2 trước Ai Cập, dù trước đó đã thắng Panama 2-0. Qatar hiện đứng thứ ba bảng A và sẽ gặp đội đầu bảng Hy Lạp ở lượt cuối.

Hai đội từng góp mặt trong trận chung kết U17 châu Á 2026 là Nhật Bản và Trung Quốc lại gặp nhiều khó khăn. Nhật Bản lần lượt thua Colombia 1-2 và Serbia 0-1, sớm mất cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng L. Trong khi đó, Trung Quốc mới có 1 điểm sau thất bại 0-5 trước Tây Ban Nha và trận hòa 2-2 với Morocco. Dù vậy, đại diện Đông Á vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp khi chỉ phải gặp Fiji ở lượt cuối.

Niềm tin vào U17 Việt Nam

Trong lần đầu góp mặt tại U17 World Cup, đội tuyển U17 Việt Nam đã tạo được dấu ấn riêng. Sau thất bại sát nút 2-3 trước Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland có màn rượt đuổi tỷ số 3-3 đầy cảm xúc trước New Zealand để giành điểm số đầu tiên tại sân chơi này.

5 bàn thắng sau hai trận đấu là con số đáng khích lệ đối với một đội tuyển lần đầu bước ra sân chơi thế giới. Từ cú đánh gót tinh tế của Lê Sỹ Bách, những pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực đến bàn thắng quý giá của Trương Nguyễn Duy Khang ở phút bù giờ, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy sự tự tin và khả năng tạo đột biến trước những đối thủ vượt trội về thể hình.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam còn cơ hội vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Dĩ nhiên, việc để thủng lưới 6 bàn cũng đặt ra nhiều vấn đề về khả năng phòng ngự, tranh chấp bóng bổng và duy trì sự tập trung. Những hạn chế ấy cần được khắc phục trước cuộc đối đầu với Mali, đội bóng đã lần lượt đánh bại New Zealand 3-0 và Bỉ 2-1.

Việc Mali sớm giành quyền đi tiếp có thể mở ra đôi chút thuận lợi cho U17 Việt Nam, nhất là khả năng đại diện châu Phi xoay tua lực lượng. Tuy nhiên, với nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt của đối phương, đây vẫn là cuộc so tài đầy khó khăn dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

Theo thể thức thi đấu, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 trong số 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Nếu đánh bại Mali, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và đứng trước cơ hội rất lớn vượt qua vòng bảng, thậm chí có thể vươn lên vị trí thứ hai tùy thuộc kết quả cuộc đối đầu giữa Bỉ và New Zealand.