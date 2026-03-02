Bóng đá châu Á đình trệ vì bất ổn tại Trung Đông

Trận đấu của Al Nassr bị hoãn vô thời hạn.

Bốn trận đấu thuộc khuôn khổ Giải vô địch bóng đá châu Á (AFC Champions League) đã bị hoãn sau cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran. AFC cũng xác nhận các trận đấu thuộc Champions League Two và Challenge League của liên đoàn, bao gồm cả trận đấu có sự tham gia của Al Nassr của Cristiano Ronaldo, đã bị hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Liên đoàn thông báo vào hôm Chủ nhật rằng lịch thi đấu các trận đấu lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League dự kiến ​​diễn ra tại khu vực phía Tây châu lục từ thứ Hai, ngày 2/3 đến thứ Ba, ngày 3/3 sẽ được sắp xếp lại.

Các trận đấu dự kiến ​​diễn ra vào thứ Hai giữa Shabab Al Ahli của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Tractor FC của Iran tại Dubai, cũng như giữa Al Duhail của Qatar và Al Ahli của Saudi Arabia tại Doha, đều bị hoãn. Các trận đấu dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba giữa Al Wahda của UAE và Al Ittihad của Saudi Pro League tại Abu Dhabi, và giữa Al Sadd của Qatar và Al Hilal của Saudi Arabia tại Doha cũng bị hủy.

Các trận đấu thuộc AFC Champions League tại Úc, Hàn Quốc và Malaysia sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết thêm rằng các trận đấu thuộc Champions League Two và Challenge League của liên đoàn dự kiến ​​diễn ra ở khu vực phía Tây sẽ bị hoãn cho đến khi có thông báo mới. Trận tứ kết giữa Al Wasl của UAE và Al Nassr của Saudi Arabia, dự kiến ​​diễn ra tại Dubai, đã bị ảnh hưởng, cùng với trận đấu giữa Al Ahli của Qatar và Al Hussein của Jordan, dự kiến ​​diễn ra tại Doha.

"AFC sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình đang diễn biến nhanh chóng này và vẫn kiên quyết đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả các cầu thủ, đội bóng, quan chức và người hâm mộ," AFC cho biết trong một thông báo. Liên đoàn bóng đá Qatar cũng xác nhận vào Chủ nhật rằng tất cả các trận đấu trong nước đã bị hoãn cho đến khi có thông báo mới.

Hôm thứ Bảy, sau nhiều tuần căng thẳng ngoại giao leo thang, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các thành phố lớn của Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel và các căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực Vịnh Ba Tư, bao gồm cả UAE, Qatar và Bahrain. Chính phủ Iran hôm Chủ nhật tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã tiêu diệt lãnh đạo tối cao của quốc gia, Ayatollah Ali Khamenei.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, đã nói với truyền hình Iran: "Với những gì đã xảy ra hôm nay và với cuộc tấn công của Hoa Kỳ, đội tuyển Iran có thể không tham dự World Cup, nhưng các lãnh đạo thể thao mới là người phải quyết định điều đó."

Một hành lang không phận rộng lớn trên khu vực Trung Đông đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công, với việc Israel, Iran, Iraq, Bahrain, Qatar, Kuwait và Jordan ngừng hoạt động hàng không.