Bóng đá Campuchia bất ngờ mơ... vươn đỉnh ĐNÁ, châu Á và lọt vào VCK World Cup

Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) vừa công bố một bản chiến lược phát triển bóng đá quốc gia với tầm nhìn kéo dài nhiều năm, nhằm nâng tầm đội tuyển quốc gia từ khu vực Đông Nam Á đến đấu trường châu lục và xa hơn là World Cup – giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây được xem là kế hoạch tham vọng nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Mục tiêu đầu tiên mà FFC đặt ra là cải thiện thành tích tại khu vực Đông Nam Á. Theo lộ trình, Campuchia sẽ phấn đấu lọt vào bán kết AFF ASEAN Cup vào các kỳ giải năm 2028 và 2030. Đây được coi là bước đệm quan trọng giúp đội tuyển củng cố vị thế trong khu vực, trước khi hướng đến những mục tiêu lớn hơn.

Bóng đá Campuchia khởi động giấc mơ World Cup.

Tiếp theo trong kế hoạch là vươn tới đấu trường châu lục. Đội tuyển Campuchia nhằm giành quyền góp mặt ở vòng chung kết AFC Asian Cup 2032, một trong những giải đấu danh giá nhất châu Á. Việc góp mặt ở sân chơi này sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, đồng thời nâng cao trình độ cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu lục.

Tham vọng lớn nhất mà FFC đặt ra là mục tiêu giành vé đến World Cup trong các kỳ 2042 hoặc 2046. Đây là mục tiêu dài hạn rõ rệt và chưa từng có tiền lệ với bóng đá Campuchia, bởi đội tuyển này chưa từng góp mặt ở bất kỳ vòng chung kết World Cup nào kể từ khi bắt đầu tham dự các vòng loại.

Để hiện thực hóa những tham vọng này, FFC nhấn mạnh rằng kế hoạch không chỉ là những tuyên bố khẩu hiệu mà dựa trên chiến lược phát triển bài bản. Trọng tâm được đặt vào việc tái cấu trúc toàn diện từ nền tảng bóng đá trẻ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng Giải vô địch quốc gia, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy chuyên môn và kinh nghiệm.

Thông điệp chủ đạo của chiến lược là “Xây dựng tương lai từng bước một”. FFC tin rằng với kế hoạch rõ ràng và quyết tâm mạnh mẽ, bóng đá Campuchia có thể từng bước vươn mình vượt ra ngoài khu vực, hướng tới những sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới trong hai thập kỷ tới.