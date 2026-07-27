Bóng chuyền Việt Nam "quật ngã" Thái Lan ở SEA V.Cup lên ngôi vô địch, Ngọc Thuân và Duy Tuyến ẵm trọn danh hiệu xuất sắc nhất

Hai VĐV Ngọc Thuân và Duy Tuyến giành giải thưởng cá nhân ở giải bóng chuyền SEA V.Cup 2026.

Tối 26/7 tại Jakarta (Indonesia), đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã khép lại hành trình đáng nhớ tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đối thủ duyên nợ Thái Lan trong trận chung kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền nam Việt Nam bước lên ngôi vô địch ở một chặng đấu của sân chơi khu vực.

Cùng với chiếc cúp vô địch tập thể, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam còn "bội thu" ở các giải thưởng cá nhân khi có tới hai gương mặt được vinh danh. Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân đã có một giải đấu bùng nổ khi được ban tổ chức trao cú đúp danh hiệu: Chủ công xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) của chặng 2. Vận động viên sinh năm 1999 tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu trên hàng công với tổng cộng 98 điểm sau 4 trận, trở thành tay đập ghi nhiều điểm nhất giải đấu.

Ngọc Thuân giành cú đúp danh hiệu cá nhân (Ảnh: VFV)

Ở hàng chắn, phụ công Trần Duy Tuyến cũng để lại dấu ấn đậm nét khi được bầu chọn là Phụ công xuất sắc nhất. Tay đập này đóng góp 43 điểm cho đội nhà, bao gồm 31 điểm tấn công, 8 điểm chắn bóng và 4 điểm phát bóng trực tiếp, mang lại sự cân bằng quan trọng giữa khả năng phòng ngự lẫn các tình huống đánh nhanh.

Trần Duy Tuyến (số 8) cũng để lại dấu ấn đậm nét khi được bầu chọn là Phụ công xuất sắc nhất (Ảnh: FBNV)

Việc sở hữu cùng lúc hai danh hiệu cá nhân bên cạnh chức vô địch chặng 2 không chỉ ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn của cá nhân Ngọc Thuân và Duy Tuyến, mà còn khẳng định sự trưởng thành toàn diện của bóng chuyền nam Việt Nam trên bản đồ khu vực.

SEA V.Cup (tên cũ là SEA V.League hay ASEAN Grand Prix) là giải bóng chuyền thường niên lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nơi tụ hội các đội tuyển quốc gia mạnh nhất tranh tài và tích điểm trên bảng xếp hạng thế giới của FIVB. Giải được chia làm 2 chặng thi đấu tại các quốc gia trong khu vực. Ở nội dung nam năm 2026, giải mở rộng quy mô lên 6 đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Myanmar. Ở chặng 1, đội tuyển Campuchia đã lên ngôi vô địch.

Chức vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026 mang ý nghĩa lịch sử khi đây là lần đầu tiên bóng chuyền nam Việt Nam vượt qua cả hai đối thủ mạnh là Thái Lan và Indonesia để đăng quang ở một giải đấu khu vực.