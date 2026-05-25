Bóng chuyền Việt Nam lại mơ ngôi hậu AVC Women's Cup

Ứng viên sáng giá cho chức vô địch

Đương kim vô địch AVC Women's Cup sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu tại Philippines với vị thế ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không nằm ở đối thủ mà là tình trạng quá tải của nhiều trụ cột sau nửa năm thi đấu liên tục.

AVC Women's Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 14-6 tại TP Candon - Philippines, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu châu Á ngoài nhóm tham dự Volleyball Nations League (VNL). Sau 3 lần liên tiếp đăng quang vào các năm 2023, 2024 và 2025, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch lần này.

Dù đổi tên từ AVC Challenge Cup thành AVC Women's Volleyball Cup kể từ năm 2025, giải đấu này vẫn là sân chơi quan trọng để các đội tuyển khẳng định vị thế ở cấp độ châu lục. Thành công liên tiếp trong những năm gần đây giúp bóng chuyền nữ Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời chịu áp lực lớn trong nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu.

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông - Trung Quốc và Lebanon. Đây là bảng đấu không dễ dàng khi Kazakhstan và Iran đều sở hữu nền tảng thể lực cùng lối chơi giàu sức mạnh, trong khi Indonesia là đối thủ quen thuộc của khu vực Đông Nam Á.

Ở bảng A cùng với Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Úc và Uzbekistan, chủ nhà Philippines - á quân năm 2025 - được xem là đối thủ tiềm năng của tuyển Việt Nam tại chung kết.

Hướng đến danh hiệu AVC Women's Cup thứ tư liên tiếp

Tuy nhiên, điều khiến ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lo ngại không hẳn là sức mạnh các đối thủ mà là tình trạng quá tải của lực lượng tuyển thủ. Từ đầu năm đến nay, hầu hết các trụ cột đều phải thi đấu với mật độ dày đặc ở cả cấp độ CLB lẫn các giải đấu quốc tế, chưa kể nhiều người còn tham gia thi đấu thuê ở nước ngoài.

Cặp chủ công Trần Thị Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh đã trải qua khoảng 35-40 trận đấu, 2 phụ công Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến cũng thi đấu xấp xỉ 30 trận tại các giải đấu họ tham dự ở Nhật Bản, Mông Cổ. Ngay cả những tuyển thủ chỉ tham dự hệ thống giải quốc nội cũng đã chơi trên dưới 20 trận trong vòng chưa đầy nửa năm.

Khối lượng thi đấu lớn khiến không ít cầu thủ bộc lộ dấu hiệu xuống sức. Trong đó, một số gương mặt trụ cột của Binh chủng Thông tin không còn duy trì được phong độ cao như những mùa giải trước, dẫn đến việc bị loại toàn bộ ở chuyến du đấu lần này.

Khó khăn càng tăng khi đội tuyển gần như không có thời gian chuẩn bị đúng nghĩa. Sau khi Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 kết thúc, các tuyển thủ mới hội quân đầy đủ với quỹ thời gian chỉ vài ngày nhằm ổn định lực lượng và thống nhất lối chơi trước khi lên đường sang Philippines, thay vì có một giai đoạn tập huấn chuyên sâu.

Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm và bản lĩnh của các cựu binh như Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân hay Lý Thị Luyến sẽ đóng vai trò quan trọng. Nếu vượt qua được bài toán thể lực và duy trì sự ổn định, tuyển nữ Việt Nam vẫn đủ khả năng hướng đến danh hiệu AVC Women's Cup thứ tư liên tiếp, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình tại đấu trường châu Á.

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Đinh Thị Thúy - Đối chuyền: Đoàn Thị Xuân, Đặng Thị Kim Thanh - Phụ công: Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến - Chuyền hai: Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi - Libero: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.



