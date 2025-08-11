Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên thắng Thái Lan, HLV hé lộ bí quyết cao tay

Chiến thắng trong trận quyết định ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 tối 10/8 là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan . Đây là màn lội ngược dòng ngoạn mục của Nguyễn Thị Bích Tuyền và đồng đội sau khi thua 2 hiệp đầu tiên. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên chiến thắng này là quyết định điều chỉnh chiến thuật đầy bất ngờ của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt.

"Đội tuyển Việt Nam có những thay đổi. Trong hiệp 2, đó là sự thay đổi trong phòng thủ. Hôm nay, Bích Tuyền đánh hàng sau chủ yếu từ vị trí số 6 lên, không phải số 1. Như Quỳnh mạnh trong tấn công và đã làm được điều đó trong hiệp 3.

Việc rút Thanh Thúy về hàng sau là để bao bọc bước một. Điểm nhấn chính là Thanh Thúy phòng thủ ở vị trí số 1 và Bích Tuyền kết thúc ở số 6 hàng sau. Khi đó, tinh thần đội lên cao. Đây cũng là phương án mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể dùng trong tương lai", huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt lý giải.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan.

Sau 2 hiệp đầu tiên chơi không tốt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thay đổi quan trọng khi Vi Thị Như Quỳnh được đưa vào thay Nguyễn Thị Uyên. Chủ công số 16 giúp đội tuyển Việt Nam tấn công đa dạng hơn ở vị trí số 4 khi Trần Thị Thanh Thúy không hiệu quả. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt kéo về hàng sau, chỉ tập trung phòng thủ.

Bích Tuyền cũng không thường trực ở biên phải (vị trí số 2 hoặc số 1 lao lên). Đội tuyển Việt Nam thực hiện nhiều pha chuyền bóng cao để đối chuyền mang áo số 10 đánh lao từ vị trí số 6 (chính giữa hàng sau). Điểm quyết định mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam được ghi theo cách này.

"Trong 2 set đầu, đội Thái Lan siết phát bóng nên đội tuyển Việt Nam hơi ngợp. Sau đó, huấn luyện viên có điều chỉnh, chúng tôi khắc phục được khâu bước một. Đội phát huy được mặt mạnh trong tấn công để giành chiến thắng.

Ở chặng 1, chúng tôi gặp khó khăn trước hàng chắn của đối thủ, cũng có thể do đôi khi tôi xử lý không tốt. Tuy nhiên, hôm nay, các đồng đội bọc lót cho nhau tốt hơn nên tôi có thể tự tin phát huy sở trường trong tấn công", Bích Tuyền chia sẻ.

Chiến thắng đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan có ý nghĩa rất lớn. Đây là cú hích quan trọng mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt mong đợi để có thể củng cố niềm tin vào khả năng cạnh tranh huy chương vàng SEA Games 33 (diễn ra vào cuối năm).

