Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam nhận cú sốc nửa đêm: Nguy cơ bị phạt tiền tỷ

Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tuyên bố đội tuyển U21 Việt Nam sử dụng cầu thủ không đáp ứng điều kiện thi đấu. Theo quy định về kỷ luật của FIVB, án phạt đối với vi phạm này có thể không chỉ dừng lại ở việc bị xử thua và loại vận động viên khỏi giải.

Trong thông báo đăng đêm qua (12/8), FIVB cho biết: "Cuộc điều tra kết luận rằng cầu thủ liên quan không đủ điều kiện thi đấu theo Điều 12.2 của Quy định Kỷ luật FIVB năm 2023". Cơ quan này không đưa ra thông tin cụ thể về cầu thủ vi phạm cũng như lỗi sai. FIVB ra phán quyết xử thua toàn bộ các trận đấu của đội tuyển U21 Việt Nam có vận động viên không đủ điều kiện. Vận động viên này cũng bị truất quyền thi đấu tại giải ngay lập tức.

Ngoài ra, theo quy định về kỷ luật của FIVB, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) bị phạt 30.000 Franc Thụy Sỹ (khoảng 980 triệu đồng) cho mỗi vận động viên không đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là nếu U21 Việt Nam sử dụng nhiều hơn một cầu thủ sai quy định, số tiền phạt sẽ nhân lên đến hàng tỷ đồng.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) và đội tuyển U21 Việt Nam, các quan chức liên quan cũng có thể bị cấm tham gia các giải chính thức trong vòng 2 năm.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đối mặt với án phạt tiền.

Sau khi FIVB thông báo xử phạt đội tuyển U21 Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) tuyên bố sẽ khiếu nại theo quy trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Cơ quan này cho biết biết đây là án phạt dựa trên các quy định chưa từng được đưa ra trước đây.

VFV khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu. Tuy nhiên, theo VFV, trong quá trình thi đấu, FIVB yêu cầu bổ sung hồ sơ và đưa thêm một số điều kiện đối với riêng các vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong ngày 12/8.