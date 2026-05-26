Bóng chuyền nữ hội quân, hướng tới nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á

Tuyển bóng chuyền nữ hướng tới Asiad 20 (Nhật Bản) với nhiều kỳ vọng

Ngày 25/05/2026, đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức hội quân với 14 vận động viên xuất sắc nhất sau khi hoàn thành các giải đấu cấp CLB trong nước.

Đội tuyển sẽ bước vào chuỗi chiến dịch quốc tế quan trọng liên tiếp trong năm: AVC Women’s Volleyball Cup 2026 (tại Philippines): Giải đấu quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu châu Á (ngoài nhóm dự VNL). Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ chức vô địch lần thứ tư liên tiếp; SEA V.League 2026; VTV Cup 2026: diễn ra từ ngày 08/08 đến 15/08; Giải vô địch châu Á (tại Trung Quốc): diễn ra từ ngày 21/08-30/08 và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026): Chiến dịch trọng điểm lớn nhất năm, diễn ra từ ngày 16/9-22/9.

Ông Lê Trí Trường – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển trong năm 2026: "Mục tiêu cốt lõi của Đội tuyển Bóng chuyền nữ Quốc gia tại kỳ ASIAD 2026 sắp tới là tiếp tục nỗ lực để góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất (Top 4) của châu Á".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam các năm qua đã đoạt một loạt thành tích. Điển hình trong số này là vào tới nhóm 4 đội mạnh nhất tại Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc). Gần nhất, Trần Thị Thanh Thuý và các đồng đội cũng vào chung kết SEA Games 33, giành HCB sau trận đấu giàu cảm xúc với Thái Lan.