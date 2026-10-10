Bóng chuyền nữ: Cuộc đua nóng từ những tay đập ngoại

Với sự góp mặt của 12 ngoại binh, trong đó có nhiều tay đập chất lượng đến từ Mỹ và Thái Lan, vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 hứa hẹn chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt khi cả 8 đội đều quyết tâm bứt phá tại Vĩnh Long.

Đội nữ Hà Nội đã chiếm ưu thế vượt trội tại vòng 1 khi có ngoại binh tốt trong đội hình. Ảnh: VFV

Nội dung nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 25-10 tại Vĩnh Long. Cuộc đua được dự báo hấp dẫn và quyết liệt hơn vòng 1 khi cả 8 đội đều tăng cường ngoại binh nhằm nâng cao sức mạnh đội hình.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, có 12 ngoại binh nữ được đăng ký tham dự vòng 2. Trong đó, Ngân hàng Công Thương, VTV Bình Điền Long An, Hưng Yên và Hà Nội mỗi đội sử dụng một ngoại binh; bốn đội Hóa chất Đức Giang, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin và Thanh Hóa đăng ký hai cầu thủ ngoại.

Giám sát chuyên môn Nguyễn Huỳnh Điệp nhận định vòng 2 luôn là giai đoạn các đội tập trung cao nhất cho mục tiêu thành tích. Việc chiêu mộ những ngoại binh chất lượng cũng khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó lường.

Thực tế, ngoại binh từng góp công lớn vào nhiều chức vô địch tại Việt Nam. Năm 2022, Hưng Yên đăng quang với sự tỏa sáng của Polina (Azerbaijan). VTV Bình Điền Long An cũng lên ngôi hai năm liên tiếp 2024 và 2025 nhờ những đóng góp quan trọng của Joyce Agbolossou (Đức) và Roni Jones-Perry (Mỹ).

Các ngoại binh giữ vai trò quan trọng trong đội hình thi đấu của nhiều đội bóng chuyền nữ. Ảnh: VFV

Ở vòng đấu sắp tới, các tay đập Mỹ tiếp tục thu hút sự chú ý, nổi bật có Jess Mruzik (VTV Bình Điền Long An), Erika Pritchard và Temi Thomas-Ailara (Binh chủng Thông tin), Kashauna Williams (Ngân hàng Công Thương) và Claire Hoffman (Thanh Hóa).

Bên cạnh đó là những gương mặt Thái Lan như Tichaya Boonlert, Kuttika Kaewpin, Warisara Seetaloed (Ninh Bình), Sasipaporn Janthawisut (Thanh Hóa) và Natchaya Tahae (Hưng Yên).

Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội), ngoại binh có khả năng giải quyết những tình huống ghi điểm quan trọng nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các cầu thủ nội. Đồng quan điểm, HLV Thái Thanh Tùng (Ninh Bình) đánh giá phong độ của cầu thủ ngoại là yếu tố then chốt, vì vậy các đội đang tích cực hoàn thiện sự phối hợp chiến thuật trước ngày khai cuộc.

Với thể thức mỗi đội thi đấu 14 trận vòng bảng, chia đều cho hai vòng, kết quả giai đoạn đầu chưa quyết định thứ hạng chung cuộc. Đây là cơ hội để các đội cải thiện vị trí, đồng thời hứa hẹn tạo nên cuộc đua hấp dẫn tại Vĩnh Long.