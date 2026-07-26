Bóng chuyền nam Việt Nam ngược dòng hạ Indonesia, tranh ngôi vô địch với Thái Lan

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có màn trình diễn đầy bản lĩnh khi lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-1 (22-25, 25-22, 25-19, 25-18), qua đó giành quyền vào chung kết chặng 2 SEA V.League 2026 gặp Thái Lan.

Bị đánh giá thấp hơn và phải thi đấu trước sức ép của khán giả Indonesia, tuyển Việt Nam nhập cuộc không như ý. Đội chủ nhà tận dụng tốt lợi thế sân nhà và khả năng tấn công hiệu quả để giành chiến thắng 25-22 ở set mở màn, qua đó vươn lên dẫn trước 1-0.

Dẫu vậy, thầy trò HLV Federico Rampazzo không hề nao núng. Việt Nam dần lấy lại thế trận nhờ lối chơi chắc chắn hơn trong phòng ngự và sự hiệu quả ở những thời điểm quyết định. Set đấu thứ hai diễn ra giằng co trước khi các chàng trai áo đỏ bứt lên ở những điểm cuối để thắng 25-22, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 1-1.

Đà hưng phấn giúp tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa ở set ba. Hệ thống chắn bóng hoạt động hiệu quả, liên tục vô hiệu hóa các pha tấn công của Indonesia, trong khi các mũi chủ công duy trì hiệu suất ghi điểm ổn định. Chiến thắng 25-19 giúp Việt Nam lần đầu vượt lên dẫn trước 2-1 trong trận đấu.

Sang set bốn, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Các học trò của HLV Rampazzo duy trì nhịp độ tấn công mạnh mẽ, đồng thời hạn chế tối đa sai sót để tạo khoảng cách an toàn. Chiến thắng 25-18 khép lại màn ngược dòng thuyết phục với tỷ số chung cuộc 3-1.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của tuyển Việt Nam là khả năng phòng ngự trên lưới với 14 điểm chắn bóng, góp phần làm giảm đáng kể sức mạnh tấn công của Indonesia. Trên hàng công, Ngọc Thuân tiếp tục tỏa sáng khi ghi 23 điểm, trở thành đầu tàu đưa đội tuyển giành chiến thắng ngay trên sân đối thủ.

Đánh bại Indonesia tại Jakarta, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành quyền vào chung kết chặng 2 SEA V.League 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Federico Rampazzo trong trận tranh chức vô địch diễn ra ngày 26/7 sẽ là đội tuyển Thái Lan.