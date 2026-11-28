Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Lào thống nhất chủ trương hợp tác trong công tác đào tạo, tập huấn và thi đấu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của vận động viên.

Nhân dịp tham dự Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026, ông Samland Phankhavong, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào Samland Phankhavong có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai Liên đoàn thống nhất định hướng hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng bàn hai nước, từ công tác đào tạo vận động viên đến tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu.

Ông Samland Phankhavong đánh giá cao cơ hội cọ xát của các tay vợt Lào khi tham dự giải đấu tại Hà Nội. Tuy nhiên, bóng bàn Lào hiện còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ hội thi đấu trong môi trường có trình độ chuyên môn cao. Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn quốc gia Lào bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía Việt Nam để từng bước khắc phục những hạn chế này.

Tay vợt Anane Vongsa của đội tuyển Lào thi đấu tại Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026. (Ảnh: Ngọc Tú)

Trước đề nghị của phía Lào, ông Nguyễn Xuân Vũ khẳng định Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nước bạn trong công tác phát triển bóng bàn.

Một trong những nội dung hợp tác trọng tâm là tạo điều kiện để đội tuyển bóng bàn Lào sang Việt Nam tập huấn, trước mắt phục vụ quá trình chuẩn bị cho SEA Games 34 năm 2027. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam sẽ kết nối với các trung tâm đào tạo bóng bàn hàng đầu trong nước để các tay vợt Lào có cơ hội tập luyện, nâng cao trình độ ở nhiều thời điểm khác nhau trong năm.

Bên cạnh đó, phía Việt Nam dự kiến cử đội tuyển sang Lào thi đấu giao lưu, đồng thời hỗ trợ đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên trẻ. Những hoạt động này không chỉ hướng đến việc cải thiện thành tích thi đấu mà còn góp phần nâng cao năng lực tổ chức, xây dựng lực lượng kế cận cho bóng bàn Lào.

Lãnh đạo hai Liên đoàn cũng thống nhất chủ trương tổ chức hội thảo tại Lào trong năm 2027. Đây sẽ là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp phát triển bóng bàn ở cả cấp độ phong trào lẫn chuyên nghiệp.

Tại Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026, đội tuyển Lào có 3 vận động viên tham gia tranh tài nhưng đều không vượt qua vòng bảng.