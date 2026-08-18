CLB Bóng bàn CAND T&T giành 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ và đứng đầu toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, qua đó nhận hơn 2,2 tỷ đồng tiền thưởng.

Chiều 18/8 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam phối hợp T&T Group tổ chức lễ khen thưởng các HLV, VĐV đội bóng bàn CAND T&T sau thành tích nổi bật tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, môn bóng bàn được tổ chức trong khuôn khổ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026 tại Hải Phòng. Đoàn CAND T&T tạo dấu ấn mạnh khi giành 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ, qua đó đứng đầu toàn đoàn.

Ba tấm HCV của bóng bàn CAND T&T thuộc về Đinh Anh Hoàng ở nội dung đơn nam, Trần Mai Ngọc ở đơn nữ và cặp Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức ở đôi nam.

Đáng chú ý, bóng bàn CAND T&T đồng thời giành chức vô địch ở cả đơn nam và đơn nữ, hai nội dung cá nhân được đánh giá cao nhất của môn bóng bàn. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong bối cảnh những trung tâm giàu truyền thống như Hà Nội hay TP.HCM cũng không dễ dàng giành cả hai chức vô địch đơn nam và đơn nữ tại cùng một kỳ Đại hội.

Với Đinh Anh Hoàng, chức vô địch đơn nam càng có ý nghĩa khi tay vợt này từng nhận thất bại 0-3 trước Đoàn Bá Tuấn Anh ở nội dung đồng đội. Khi hai tay vợt gặp lại nhau tại chung kết đơn nam, Đinh Anh Hoàng đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng 4-0, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ở nội dung đơn nữ, Trần Mai Ngọc cũng trải qua hành trình đầy thuyết phục. Tay vợt CAND T&T lần lượt vượt qua Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Khoa Diệu Khánh, hai nhà vô địch đơn nữ quốc gia của hai mùa giải gần nhất, để bước lên bục cao nhất.

Bên cạnh những VĐV chủ lực, lực lượng trẻ của bóng bàn CAND T&T cũng để lại dấu ấn. Hoàng Trà My được Ban tổ chức trao danh hiệu VĐV nữ trẻ triển vọng, cho thấy công tác đào tạo lực lượng kế cận đang có những tín hiệu tích cực.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, nhấn mạnh thành tích của đội bóng bàn có ý nghĩa quan trọng đối với Đoàn Thể thao CAND tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, lãnh đạo Bộ Công an đặt mục tiêu Đoàn Thể thao CAND giành vị trí thứ 5 toàn đoàn. Vì vậy, kết quả của đội bóng bàn không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn tạo động lực cho các đội tuyển CAND đang chuẩn bị tranh tài ở những môn tiếp theo.

“Đội tuyển bóng bàn đã lĩnh ấn tiên phong và ghi công đầu tiên cho Đoàn Thể thao Công an nhân dân Việt Nam. Hy vọng các đội tuyển tiếp theo sẽ phát huy khí thế đó để cùng nhau lập được thành tích xuất sắc, góp phần đạt mục tiêu toàn đoàn đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó”, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh chia sẻ.

Hơn 2,2 tỷ đồng thưởng cho thành tích của CAND T&T

Ghi nhận những kết quả của đội bóng bàn CAND T&T, T&T Group quyết định trao hơn 2,2 tỷ đồng tiền thưởng cho các HLV, VĐV có thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và Giải bóng bàn trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc tổ chức tại Đà Nẵng.

Khoản thưởng được xem là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của các HLV, VĐV, đồng thời tạo thêm động lực để bóng bàn CAND T&T hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

T&T Group cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao CAND và đội bóng bàn theo hướng đầu tư chiến lược, dài hạn, chú trọng cả thành tích trước mắt lẫn công tác đào tạo lực lượng kế cận.

Thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cũng là kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và T&T Group. Hai bên ký thỏa thuận hợp tác trong công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV bóng bàn từ tháng 5/2024.

Theo mô hình này, Hiệp hội Thể thao CAND phát huy thế mạnh về hệ thống tổ chức, môi trường kỷ luật, cơ sở vật chất và điều kiện tập luyện, thi đấu. Trong khi đó, nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp góp phần tăng cường chế độ cho VĐV, hỗ trợ đào tạo, tập huấn và tạo điều kiện để các tay vợt được thi đấu, cọ xát ở những môi trường có trình độ cao.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua thành tích của bóng bàn CAND T&T trong ba năm qua. Năm 2024, đội giành 2 HCV và 3 HCB tại Giải vô địch quốc gia. Sang năm 2025, bóng bàn CAND T&T tiếp tục giành 3 HCV. Đến năm 2026, đội đứng đầu toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Song song với thành tích của đội tuyển, bóng bàn CAND T&T cũng đạt kết quả tích cực ở các giải trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển trong những năm tới.

HLV trưởng Vũ Mạnh Cường đánh giá việc kết hợp nguồn lực Nhà nước và doanh nghiệp đã mang lại những điều kiện thuận lợi hơn cho đội bóng bàn CAND T&T, từ cơ sở vật chất, môi trường tập luyện đến kinh phí đào tạo, thi đấu và tập huấn.

HLV Vũ Mạnh Cường đồng thời gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trong lực lượng CAND, Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và T&T Group vì đã tạo điều kiện để ban huấn luyện, VĐV có thể tập trung cho chuyên môn.

Về phía T&T Group, Chủ tịch Điều hành Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh ý nghĩa của việc đầu tư lâu dài cho thể thao, thay vì chỉ chú trọng khen thưởng sau khi VĐV giành thành tích.

“Màu áo CAND là một niềm vinh dự, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm. Chính trách nhiệm ấy tạo thêm ý chí, kỷ luật và khát vọng chiến thắng của các VĐV CAND Việt Nam”, ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Với 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, CAND T&T đã tạo dấu ấn ngay ở những nội dung thi đấu đầu tiên của Đoàn Thể thao CAND. Thành tích này đồng thời đặt ra kỳ vọng về khả năng tiếp tục đóng góp thành tích của các đội tuyển CAND ở những môn thi đấu tiếp theo.