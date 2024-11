Bốn trận thua liên tiếp và 'cuộc khủng hoảng' của Manchester City

Vẫn còn quá sớm để tóm tắt mọi thứ, nhưng đây thực sự là lần gần nhất Pep Guardiola rơi vào khủng hoảng toàn diện tại Man City trong một thời gian dài. Hiện đang trong chuỗi bốn trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường lần đầu tiên của Pep, còn với Man City thì là lần đầu thua bốn trận liên tiếp kể từ khi Stuart Pearce nắm quyền vào năm 2006, chắc chắn có lý do để tự hỏi liệu nhà đương kim vô địch có thực sự là quái thú như mùa giải trước hay không.

Họ kém Liverpool năm điểm ở vị trí đầu bảng, bị loại khỏi cúp Liên đoàn, chỉ có hai chiến thắng trong bốn trận tại Champions League. Trong chuỗi bốn trận thua liên tiếp, họ đã hai lần đánh mất lợi thế dẫn trước và hai lần bị dẫn trước hai bàn và không thể ngược dòng.

Tuy nhiên, đi vào chi tiết thì không phải là hết hy vọng. Guardiola sẽ không quá bận tâm khi Man City thua Tottenham ở giải đấu cúp của Anh, khi trước đó trong mùa giải này đã mô tả giải đấu là "lãng phí" thời gian. Trong khi đó, thể thức giai đoạn giải đấu mới của Champions League lại quá dễ dàng đến mức Man City vẫn còn bốn trận để bù đắp khoảng cách hai điểm nhằm lọt vào nhóm 8 đội đi thẳng, và siêu máy tính Opta vẫn đưa ra cho họ 87,3% cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp. Họ vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch châu Âu.

Guardiola sẽ thấy hai trận thua tại Premier League – trước Bournemouth và Brighton – đáng lo ngại hơn nhiều. Nhưng Man City đã vượt qua khoảng cách còn lớn hơn so với thời điểm này trong mùa giải, và họ cũng có thể nghĩ rằng Liverpool sẽ gặp trục trặc vào một thời điểm nào đó. Với các vấn đề chấn thương của Man City dường như có thể lắng xuống ít nhất một chút khi kỳ nghỉ quốc tế kết thúc, và sự trở lại sân nhà an ủi vào cuối tuần này sau bốn trận thua đó trên sân khách, thậm chí có thể có một số lý do để lạc quan.

Nhưng Man City phải đối mặt với giai đoạn thử thách kéo dài năm tuần trước Giáng sinh. Họ sẽ đối đầu với Liverpool, Aston Villa, Nottingham Forest và Manchester United vào tháng 12, trước tất cả những điều đó, họ sẽ phải đối đầu với đội bóng đáng gờm Tottenham vào cuối tuần này. Man City chỉ thắng hai trong năm trận sân nhà gần nhất trước Spurs, đội đã hòa 3-3 tại Etihad mùa giải trước khi đang ở giữa cơn khủng hoảng chấn thương khủng khiếp.

Sau đây là những vấn đề chính đang làm khổ các nhà đương kim vô địch.

Đội hình bị đóng khung

Pep Guardiola luôn thích hoạt động với một đội hình nhỏ. Ông không thích có quá nhiều cầu thủ ngồi dự bị và không có đủ thời gian thi đấu để duy trì sự sắc bén.

“Khi bạn có 20 cầu thủ và sáu cầu thủ bị thương, họ nói rằng bạn nên có một đội hình lớn hơn nhưng điều gì sẽ xảy ra khi tôi không có ai bị thương? Làm sao tôi có thể quản lý được điều đó?” ông nói vào tháng 9 năm ngoái. “Để có hiệu quả, bạn phải có nhóm bắt đầu thường xuyên.”

Bốn danh hiệu vô địch Anh liên tiếp chưa từng có cho thấy Pep biết mình đang làm gì. Họ đã vô địch giải đấu mùa giải trước chỉ với 25 cầu thủ trong cả mùa giải - ít nhất trong số tất cả các đội tại Premier League - và năm trong số đó (James McAtee, Cole Palmer, Aymeric Laporte, Sergio Gómez và Kalvin Phillips) chỉ chơi tổng cộng 160 phút. Gómez là người duy nhất dành toàn bộ mùa giải tại City.

Suốt mùa giải – giống như mùa giải trước đó, mùa giải trước đó và mùa giải trước đó nữa – những người hoài nghi tự hỏi Man City sẽ ứng phó thế nào với một cuộc khủng hoảng chấn thương thực sự chưa bao giờ xảy ra. Mọi thứ đều ổn.

Nhưng kỳ này, có vẻ như vận may của họ đã hết. “Nếu mùa giải tới tôi biết mình sẽ có 7-8 cầu thủ bị thương thì tôi cần một đội hình lớn hơn,” Guardiola thừa nhận hồi đầu tháng này. “Không thể chiến đấu giành danh hiệu với những chấn thương như vậy, theo nghĩa đen là không thể, vì con người có giới hạn.”

Một số người chỉ ra trước khi mùa giải bắt đầu rằng Man City có thể sẽ hối hận vì không tăng cường ở một số vị trí chủ chốt. Ví dụ nhưng việc không mua một tiền đạo dự bị cho Erling Haaland sau khi Julián Alvarez rời đi có thể là vấn đề lớn nhất của họ. Đó là nỗi lo lắng nhỏ nhất của họ.

Chiều sâu đội hình của Man City

Họ chỉ còn lại những cầu thủ cốt cán ở hàng tiền vệ trung tâm mà không có Rodri và Matheus Nunes rõ ràng giờ là một cầu thủ chạy cánh. Ở hàng phòng ngự trung tâm, nơi họ đã có sự chuẩn bị tốt trước khi mùa giải bắt đầu, Guardiola đã buộc phải cho Jahmai Simpson-Pusey 19 tuổi ra sân trong ba trong bốn trận đấu gần đây.

Guardiola luôn quản lý đội hình nhỏ của mình bằng cách luân chuyển thường xuyên, giữ cho mọi người luôn tươi mới, khỏe mạnh và sắc bén bằng cách thay đổi đội hình xuất phát liên tục, và điều đó vẫn tiếp tục trong mùa giải này. Trong các trận đấu tại Premier League, chỉ có Ipswich và Bournemouth (mỗi đội 27 lần) có nhiều thay đổi về đội hình xuất phát hơn City (26 lần).

Nhưng nhiều thay đổi trong số đó không theo ý ông. Trong vài tuần qua, ông chỉ chọn bất kỳ ai có thể ra sân, và những cầu thủ dự bị của ông thường xuyên bao gồm những cầu thủ không đủ thể lực để vào sân. Kevin De Bruyne chắc chắn sẽ xuất hiện trong trận thua trước Bournemouth nếu anh có thể, ví dụ, trong khi Nathan Aké và Manuel Akanji vẫn ngồi dự bị ở Brighton mặc dù Simpson-Pusey gặp khó khăn.

Liệu sở thích sử dụng đội hình nhỏ của Guardiola cuối cùng có gây bất lợi cho ông?

Quá phụ thuộc vào Haaland

Anh ấy là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Premier League với 12 bàn thắng trong 11 trận đấu, nhưng sau khi bắt đầu mùa giải một cách ngoạn mục, với 10 bàn thắng trong năm trận đầu tiên, giờ anh ấy chỉ có hai bàn thắng trong sáu trận gần nhất. Việc Haaland cạn kiệt bàn thắng tự nhiên trùng hợp với phong độ tệ hại của Man City, điều này có lý vì hiện tại họ không có ai thay thế.

Ở giai đoạn này của mùa giải trước, Haaland đã ghi được 11 bàn thắng sau 11 trận đấu nhưng được hỗ trợ bởi các cầu thủ tấn công mạnh mẽ là Alvarez (bốn bàn thắng), Bernardo Silva (ba bàn thắng), Phil Foden (ba bàn thắng) và Jérémy Doku (hai bàn thắng).

Mùa giải này, những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man City ngoài Haaland là trung vệ Josko Gvardiol (ba bàn thắng) và John Stones (hai bàn thắng, cả hai đều là bàn thắng cố định ở phút thứ 90), và tiền vệ phòng ngự Mateo Kovacic (ba bàn thắng). De Bruyne, Doku, Foden, Silva, Savinho, Jack Grealish và Ilkay Gündogan có hai bàn thắng.

Ngoài việc là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai, Kovacic còn xếp thứ hai về số cú sút (20), chắc chắn đây không phải là công việc mà anh được giao. Bernardo Silva, người khỏe mạnh trong suốt chiến dịch, đã có 17 cú sút mà không ghi được bàn thắng nào – nhiều nhất trong số các cầu thủ không ghi bàn trong toàn giải đấu – và đó là một mối lo ngại. Savinho và Foden (mỗi người sút 15 và 0 bàn thắng) cũng không kém cạnh.

Dễ bị tổn thương ở giữa

Việc mất đi cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh (nếu Quả bóng vàng là thước đo của bạn) khỏi trái tim của đội bóng luôn là điều khó khăn. Chúng ta đã biết Rodri giỏi như thế nào và anh ấy quan trọng với Manchester City ra sao, nhưng vài tuần trở lại đây chỉ khiến điều đó trở nên rõ ràng hơn.

Man City đã cho thấy họ có thể cạnh tranh mà không cần cầu thủ người Tây Ban Nha, giành chiến thắng trong sáu trong bảy trận đầu tiên sau khi anh bị chấn thương dây chằng chéo trước trong trận đấu với Arsenal vào tháng 9, nhưng điểm yếu của họ đã liên tục bị lộ trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, thậm chí trước khi họ mất Rodri trong cả mùa giải, họ đã tỏ ra quá yếu đuối ở hàng phòng ngự, để thủng lưới bàn mở tỷ số ngay trên sân nhà trước Ipswich và Brentford, và cũng không giữ sạch lưới trước West Ham. Điều đáng lo ngại nhất là các đội dễ dàng cắt mở chúng ở giữa sân và tạo ra những cơ hội lớn. Đối thủ của City tạo ra 39,1% cơ hội của họ ở phần ba giữa sân, tỷ lệ cao thứ hai trong toàn giải đấu sau Tottenham (42,3%).

Man City cũng để thủng lưới nhiều hơn bình thường, với 0,91 cú sút phải đối mặt từ các pha phản công của đối phương mỗi trận trong mùa giải này, cao hơn gần 50% so với bất kỳ mùa giải nào khác trong năm năm qua. Với việc Rodri có khả năng phải ngồi ngoài trong cả mùa giải và các tiền vệ phòng ngự khác rõ ràng không thể làm thay việc của anh, sẽ không vô lý nếu Guardiola muốn chiêu mộ một cầu thủ vào tháng 1.

Vấn đề duy nhất đối với bất kỳ ai đến là Rodri cuối cùng sẽ trở lại, và không có cách nào anh ấy sẽ bị loại khỏi đội, nghĩa là bất kỳ ai đến vào tháng 1 sẽ phải có thể chơi với Rodri hoặc vui vẻ trở thành người dự bị cho anh ấy vào mùa tới. Tìm một người phù hợp với điều đó dễ nói hơn là làm.

Còn nhiều điều cần phải sửa chữa, nhưng Manchester City vẫn phát triển khi mọi người nghi ngờ họ, và họ sẽ không từ bỏ cuộc chiến giành chức vô địch thứ năm liên tiếp mà không chiến đấu.