Bơi Việt Nam thống trị đường đua 100m ếch, gặt cả HCV và HCB tại ASIAN Para Games 5

Kình ngư Đỗ Thanh Hải mở hàng HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAN Para Games 5. Cùng với HCB của Lê Tiến Đạt, bơi lội Việt Nam đã tạo nên chiến thắng áp đảo ở cự ly 100m ếch.

Thanh Hải (trái), giành HCV cho đội bơi khuyết tật Việt Nam.

Kình ngư Đỗ Thanh Hải mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại kỳ ASIAN Para Games 5, nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5. Sau Thanh Hải, Lê Tiến Đạt giành HCB, giúp bơi Việt Nam thống trị áp đảo ở đường đua này.

Thanh Hải cán đích ở vị trí số một với thành tích 1 phút 33 giây 91. Ngay sát phía sau, Lê Tiến Đạt chạm thành hồ và về nhì với thời gian 1 phút 36 giây 63 để nhận. Hai đại diện của Việt Nam đã bỏ xa người giành HCĐ là kình ngư Rashidabadi Ali (Iran) với thành tích 1 phút 47 giây 78. Đây là tấm HCV mở hàng cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 5.

Tại ASIAN Para Games 2023 (Hàng Châu, Trung Quốc) cách đây 3 năm, Lê Tiến Đạt là người giành HCV với thành tích 1 phút 34 giây 04, trong khi Đỗ Thanh Hải nhận HCB với thông số 1 phút 35 giây 11. Sau hành trình dài, Thanh Hải vươn lên mạnh mẽ để đổi màu huy chương thành công. Tấm HCV ở nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5 đổi chủ, nhưng vẫn là sự thống trị của người Việt.

Thành tích tại đấu trường danh giá nhất cho VĐV khuyết tật châu Á tiếp tục khẳng định đẳng cấp của hai kình ngư dày dặn kinh nghiệm của tuyển bơi Việt Nam. Trước khi tỏa sáng tại ASIAN Para Games 5, Thanh Hải và Tiến Đạt đều đóng vai trò trụ cột của thể thao Việt Nam tại Paralympic Paris 2024.

Ở đấu trường thế giới, hai VĐV tiến vào chung kết nội dung 100m ếch nam SB5, trong đó Tiến Đạt xếp hạng tư còn Thanh Hải đứng thứ năm (1 phút 35 giây 61). Nhìn vào hành trình 3 năm đã qua để thấy sự thăng tiến thần tốc của Thanh Hải khi đã cải thiện thành tích gần 2 giây.

Tính đến hiện tại, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành một HCV và 2 HCB tại ASIAN Para Games 5. Trước đó, lực sĩ Lê Văn Công giành HCB ở hạng cân 49kg. Từng tấm huy chương tại ASIAN Para Games là sự đánh đổi, nỗ lực phi thường của các VĐV khuyết tật. Ở giải đấu năm nay, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang khởi đầu ấn tượng.