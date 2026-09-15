Body 6 múi cuồn cuộn của Lý Đức - đội trưởng U23 Việt Nam

Đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD - Phạm Lý Đức gây chú ý với body săn chắc.

Tại kỳ ASIAD 2026, trung vệ Phạm Lý Đức tiếp tục đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi chính thức được HLV Đinh Hồng Vinh trao tấm băng đội trưởng U23 Việt Nam. Bên cạnh tư duy chơi bóng chững chạc và bản lĩnh thủ lĩnh, cầu thủ sinh năm 2003 còn ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ nhờ vóc dáng vạm vỡ cùng ngoại hình "chuẩn nam thần".

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m82, Phạm Lý Đức hiện là một trong những trung vệ nội có thể hình đẹp nhất của bóng đá Việt Nam. Nhờ quá trình rèn luyện nghiêm túc cùng chế độ dinh dưỡng khoa học, anh sở hữu cơ bụng 6 múi, khung vai rộng . Không chỉ mang lại vẻ ngoài "soái ca" thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội, nền tảng thể chất săn chắc này còn là điểm tựa quan trọng giúp Lý Đức luôn chiếm ưu thế trong các tình huống tranh chấp đôi mươi, tì đè và không chiến trên sân cỏ.

Lý Đức được giao nhiệm vụ đội trưởng U23 Việt Nam

Sự vượt trội về mặt vóc dáng của thủ lĩnh U23 Việt Nam cũng gắn liền với một câu chuyện vô cùng thú vị. Bố của anh vì quá hâm mộ tượng đài thể hình huyền thoại Lý Đức nên đã quyết định đặt tên con trai theo thần tượng, gửi gắm hy vọng con lớn lên sẽ vạm vỡ, khỏe mạnh và bản lĩnh.

Kỳ vọng ngày ấy nay đã trở thành hiện thực khi Phạm Lý Đức không chỉ hiện thực hóa giấc mơ về một thể chất hoàn hảo mà còn tận dụng tối đa lợi thế ngoại hình để bứt phá. Trưởng thành từ lò Nutifood, từng thi đấu qua các môi trường như Bà Rịa - Vũng Tàu, HAGL rồi cập bến đội bóng lớn CAHN và có thời gian thi đấu cho mượn tại CAND, Lý Đức đã từng bước trưởng thành để trở thành chỗ dựa tinh thần lẫn chuyên môn vững chắc cho U23 Việt Nam.

Ảnh: FBNV